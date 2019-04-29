Serenay Sarıkaya'nın takipçileri arttı

Geçtiğimiz günlerde 3,5 yıllık ilişkilerine noktayı koyan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, sessizliğini hala koruyor.

Aşklarındaki heyecanı kaybettiklerini söyleyen ikilinin, ayrılığına dair bazı söylentiler de gün yüzüne çıktı.

AMERİKA'YA GİDİŞ GELİŞLER İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Öyle ki, Kerem Bürsin'in sık sık Amerika gidip gelişi Sarıkaya'nın, bu kararı almasına neden oldu. Görüşemedikleri için en doğru adımın ayrılık olduğunu düşünen Sarıkaya, bundan sonra sadece kariyerine odaklanmayı hedefledi.

Öte yandan Kerem Bürsin'in de reklam filminin ardından yeni sezona, yeni bir diziyle başlayacağı konuşuluyor.

TAKİPÇİ SAYISI ARTTI, KAZANÇ KATLANDI

Ayrılığın ardından ilişkiden kazançlı çıkan kişi ise güzel oyuncu Serenay Sarıkaya oldu. 7,6 milyon takipçisi olan oyuncu, neredeyse 8 milyona yaklaştı.

Bu da Sarıkaya'nın, daha fazla para kazanmasını sağlayacak.

Her fotoğraf paylaşımında Instagram'dan para kazanan oyuncu, böylelikle ücretini biraz daha katlamış oldu.

KAYBEDEN KEREM BÜRSİN

İlişkinin kaybedeni Kerem Bürsin...

Bürsin'in takipçi sayısı 2.1 milyondan 2 milyona düştü.

Bu açıdan bakılacak olursa 3,5 yıllık ilişkinin noktalanması, maddi anlamda Serenay Sarıkaya'ya yaramış oldu.