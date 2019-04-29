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Serenay Sarıkaya'nın takipçileri arttı

Uzun yıllardır kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'den ayrılan Sarıkaya, Instagram'daki takipçi sayılarını artırdı. Bu artış Sarıkaya'ya, maddi olarak geri dönecek.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 12:30..
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Geçtiğimiz günlerde 3,5 yıllık ilişkilerine noktayı koyan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, sessizliğini hala koruyor.

Aşklarındaki heyecanı kaybettiklerini söyleyen ikilinin, ayrılığına dair bazı söylentiler de gün yüzüne çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın takipçileri arttı

AMERİKA'YA GİDİŞ GELİŞLER İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Öyle ki, Kerem Bürsin'in sık sık Amerika gidip gelişi Sarıkaya'nın, bu kararı almasına neden oldu. Görüşemedikleri için en doğru adımın ayrılık olduğunu düşünen Sarıkaya, bundan sonra sadece kariyerine odaklanmayı hedefledi.

Serenay Sarıkaya'nın takipçileri arttı

Öte yandan Kerem Bürsin'in de reklam filminin ardından yeni sezona, yeni bir diziyle başlayacağı konuşuluyor.

TAKİPÇİ SAYISI ARTTI, KAZANÇ KATLANDI

Ayrılığın ardından ilişkiden kazançlı çıkan kişi ise güzel oyuncu Serenay Sarıkaya oldu. 7,6 milyon takipçisi olan oyuncu, neredeyse 8 milyona yaklaştı.

Serenay Sarıkaya'nın takipçileri arttı

Bu da Sarıkaya'nın, daha fazla para kazanmasını sağlayacak.

Her fotoğraf paylaşımında Instagram'dan para kazanan oyuncu, böylelikle ücretini biraz daha katlamış oldu.

Serenay Sarıkaya'nın takipçileri arttı

KAYBEDEN KEREM BÜRSİN

İlişkinin kaybedeni Kerem Bürsin...

Bürsin'in takipçi sayısı 2.1 milyondan 2 milyona düştü.

Bu açıdan bakılacak olursa 3,5 yıllık ilişkinin noktalanması, maddi anlamda Serenay Sarıkaya'ya yaramış oldu.

Serenay Sarıkaya'nın takipçileri arttı

Serenay Sarıkaya'nın takipçileri arttı

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