Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yı mağlup etti

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırladı.

Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Tiago Djalo ve 22. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani attı.

İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 59 yapan Beşiktaş, ligdeki bir sonraki maçında Trabzonspor'u konuk edecek.

Yeni teknik direktörü Mirel Radoi yönetiminde çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan 37 puanlı Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanına gidecek.

GAZİANTEP FK: 0 - BEŞİKTAŞ: 2

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Mujakic (Dk. 86 Arda Kızıldağ), Rodrigues (Dk. 66 Lungoyi), Gidado, Kozlowksi, Camara (Dk. 66 Dragus), Maxim (Dk. 87 Melih Kabasakal), Sorescu, Bayo

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo (Dk. 80 Agbadou), Uduokhai, Yasin Özcan, Asllani, Salih Uçan (Dk. 69 Ndidi), Cengiz Ünder (Dk. 75 Cerny), Jota Silva (Dk. 70 Toure), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 75 Oh), Olaitan (Dk. 83 Orkun Kökçü)

Goller: Dk. 8 Djalo, Dk. 22 Asllani (P) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 31 Camara (Gaziantep FK)