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Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

Başörtülülere yönelik "öcü" benzetmesinde bulunan oyuncu Serra Yılmaz, İtalyan yapımı "La prima pietra" filmi için çarşafa büründü.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 12:05..
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Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

İtalya'da vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Rolando Ravello'nun üstlendiği 'La prima pietra'  filminde, Serra Yılmaz, çarşafa büründü.

Filmde Müslüman bir kayınvalide rolünü üstlenen Yılmaz, çarşaflı pozları ile gündeme geldi. Yılmaz'ın bu rolü, bir dönem başörtülülere söylediği sözleri akıllara getirdi.

Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

ÇARŞAFA BÜRÜNDÜ

İtalya'da bu Cuma vizyona girecek olan  "La prima pietra"da, Müslüman rolünü üstlenen Serra Yılmaz, filmin her sahnesinde başörtülü ve çarşaflı olarak oynadı.

Serra Yılmaz'ın film için çarşafa girmesi "Para için oynadı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

BAŞÖRTÜLÜLERE "ÖCÜ" DEMİŞTİ

Serra Yılmaz 2012 yılında katıldığı bir televizyon programında başörtülülere yönelik skandal ifadelerde bulunmuştu.

Yılmaz başörtülüler için, "Ben bazen korkuyorum başörtülülerden. Geçen gün hastaneye gittim, içeri girdim simsiyah bir öcü geldi üstüme. Korktum, korkutucu geliyor bana. Ama hiçbir zaman kimseye "Neden başını örttün?" deme hakkını kendimde görmüyorum. Dolayısıyla hiç kimsenin de bana "Sen niye başını açık geziyorsun? Niye içki içiyorsun?" gibi bir şey sorma hakkı da yok. Bu konuyu sömürerekten baskıya uğradığını iddia eden arkadaşların haklı olduğunu düşünüyorum ama bunun çok da hayati bir baskı olduğunu düşünmüyorum." demişti.

Serra Yılmaz film için çarşafa girdi


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