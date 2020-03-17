taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4376
Euro
7.1796
Altın
1489.39
Borsa
87888.34
Gram Altın
307.1
Bitcoin
34383.79

Serra Yılmaz’dan koronavirüs videosu geldi

Yaşantısını İtalya'da sürdüren ve koronavirüs salgını sonrası sağlık durumu ve yaşantısı merak edilen oyuncu Serra Yılmaz, Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 09:14..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Oyuncu Serra Yılmaz, İtalya'da yaşanan koronavirüs salgını sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Instagram üzerinden bir paylaşım yaptı.

"EVDEN 1 KİŞİ ÇIKIYOR"

“İtalya’da salgın biz oyunumuzun turnesindeyken başladı. Ben gayet iyiyim ama izole bir biçimde yaşıyorum. Hepinizin yaptığı ve yapması gerektiği gibi. Birtakım mesajlar geliyor, ‘İtalya’da durum nasıl aç mısınız’ diye. Hayır, aç değiliz. Marketler, eczaneler, bankalar açık ama zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Ve her evden bir kişi çıkıyor. Size uyarım tüm talimatlara uyun. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hep sizin hem de çevrenizdekiler için çok çok önemli.”

Serra Yılmaz’dan koronavirüs videosu geldi ViDEO

Serra Yılmaz’dan koronavirüs videosu geldi

İlginizi Çekebilir
Mustafa Sandal: Evdeyim
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan, koronavirüs açıklaması geldi.
Eda Ece: Herkesi insan olmaya davet ediyorum
Ünlü oyuncu Eda Ece, dizi setlerinin hala devam etmesine isyan etti.
Arda Turan: Bebeğimiz çok sağlıklı
Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan, bir mekanda baş başa yemek yedi.
Özlem Yıldız Maldivler'den döndü
Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniye 14 gün kuralına uyan sunucu Özlem Yıldız; Maldivler dönüşü kendisini evinde karantina altına aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
247
Korona aşısı ilk kez denendi
Korona aşısı ilk kez denendi
129
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
74
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
61
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
33
Koronavirüs nedeniyle diziler de erteleniyor
Koronavirüs nedeniyle diziler de erteleniyor
24
Koronavirüse karşı hijyen çantasında olması gerekenler
Koronavirüse karşı hijyen çantasında olması gerekenler
24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir