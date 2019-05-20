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Sertap Erener'e suçlama: Konserde Atatürk'ü anmadı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda Miami'de sahne alan şarkıcı Sertap Erener, konseri boyunca Atatürk'ü doğru düzgün anmadı. İddianın sahipleri konsere giden müzikseverler...

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 16:12..
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Şarkıcı Sertap Erener, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda Miami'de sahne aldı.

MÜZİKSEVERDEN TEPKİ

Konseri dinlemeye gidenler ise 50 dakika boyunca şok yaşadı.

Müzikseverler, Erener'in sahnede kaldığı süre boyunca tek bir defa bile Atatürk'ü anmadığını söyledi.

Sadece kendi şarkılarını hayranlarına dinleten Erener; ne İstiklal, ne 10'uncu Yıl ne de İzmir Marşı'nı ağzına almadı.

Sertap Erener'e suçlama: Konserde Atatürk'ü anmadı

AÇTI AĞZINI, YUMDU GÖZÜNÜ

Bu durum kendisi gibi şarkıcı Arto'nun da tepkisini çekti. Miami'de Sertap Erener'i dinlemeye giden Arto, uzun bir yazı kaleme alarak içini döktü.

Sertap Erener'e "Terbiyesiz ve hadsiz" diyen Arto, şunları söyledi:

"Terbiyesiz ve hadsiz. Sertab Erener sahnede. Miami'ye 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için getirtilen Sertab adındaki kadın, 50 dakikalık programında bir kere bile ne 10. Yıl Marşı gibi insanları; Türkiye, bayrak ve vatan sevgisiyle kucaklaştıracak bir marş veya 'Memleketim' gibi bir şarkı okumamıştır. Atatürk'ü doğru düzgün anmamıştır. Bu kadını ve sanatçı müsveddesini, ben ve oradaki hemen hemen herkes şiddetle kınadı, tepki gösterdi. Böyle sanatçıları, böyle anlamlı ve duygulu organizasyonlara, ülke duygularına sahip olmayan 'insanları' getirmenizi rica ediyorum. Tam bir terbiyesizlik ve bence bu kadın için utanç verici, rezil bir Sertab Erener gecesiydi. Allah'tan yan sahnede Ozan Doğulu 10. Yıl Marşı ile programına başladı ve insanlar gururlandı. Biz Atatürk'ü, gençliğimizi ve ülkemizi seviyoruz."

Sertap Erener'e suçlama: Konserde Atatürk'ü anmadı

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