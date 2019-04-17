taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78895
Euro
6.5565
Altın
1276.72
Borsa
96809
Gram Altın
237.588

Ses sanatçısı Yaşar Özel vefat etti

Ses sanatçısı Yaşar Özel, 85 yaşında hayatını kaybetti.

AA | 17.04.2019 - 01:51..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi gören sanatçı, Emirgan'daki evinde akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yaşar Özel'in cenazesinin, yarın Emirgan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Ses sanatçısı Yaşar Özel vefat etti

YAŞAR ÖZEL KİMDİR

Diyarbakır'da 1934 yılında dünyaya gelen Özel, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1955 yılında Ankara'ya gelen Özel, 1959'da sınavla Ankara Radyosu'na girdi.

Sanatçı, 1979'da da İstanbul Radyosuna geçerek, o yıllarda sesinin rengi ve farklı tarzıyla Türk sanat müziği içerisinde ayrı bir ekol ortaya koydu.

Çalışmalarında Türk Sanat Müziğinin özünü koruyarak bugüne uygun bir anlayışla tekrar yorumlayan Yaşar Özel, sanat hayatı boyunca müziğin yeni nesiller tarafından en doğru şekilde anlaşılarak ileri noktalara taşınması için çalıştı.

Özel, 2010 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Caddebostan Gönüllü Merkezinde "Yaşar Özel TSM Sanat Topluluğunun" şefliğini yürüterek, aynı zamanda İBB Kültür AŞ'nin sanatçısı olarak çeşitli konserler verdi.

Türk Sanat Müziğini hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği konserlerle yerli ve yabancı müzikseverlere tanıtan sanatçı, evli ve iki çocuk babasıydı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

26
Barcelona Manchester United'a 3 atarak turladı

Barcelona Manchester United'a 3 atarak turladı

1
Obradovic: Çok iyi savunma yaptık

Obradovic: Çok iyi savunma yaptık

1
14 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

14 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

0
Ses sanatçısı Yaşar Özel vefat etti

Ses sanatçısı Yaşar Özel vefat etti

1
Sinan Gümüş: Taraftarlardan tekrar özür diliyorum

Sinan Gümüş: Taraftarlardan tekrar özür diliyorum

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir