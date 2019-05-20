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Sevcan Orhan operasyon geçirdi

Yoğun bakıma kaldırılan Sevcan Orhon'dan iyi haber geldi.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 07:06..
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Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, geçirdiği rahatsızlık sonucu 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirdi.

"YOĞUN BAKIMDAN NORMAL BÖLÜME ALINMIŞTIR"

Sevcan Orhan'ın sağlık durumu hakkında menajeri Harun Belenkoğulları açıklama yaptı: ''Sanatçımız Sevcan Orhan, 15/05/2019 tarihinde Prof. Dr. Celalettin Kocatürk yönetiminde başarılı bir 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirmiştir. Tedbir amaçlı iki gün yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulan Sevcan Orhan, sağlık durumundaki olumlu gelişmeler neticesinde 'Normal yatan hasta' birimlerine alınmıştır. Sanatçının genel sağlık durumu her geçen dakika daha iyiye gitmekte olup, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacaktır.

"BİLGİ KİRLİLİĞİ ÜZÜYOR"

Yazılı ve görsel medyada oluşacak her türlü bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve hali hazırda devam edecek tedavi sürecini olumsuz yönde etkilememek adına gerekli hassasiyeti göstereceğinize olan inancımızın tam olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz.''

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