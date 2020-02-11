Sevda Demirel evleniyor

Katıldığı stil yarışmasıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirmiş ve Doruk adını almıştı.

TAKIM ELBİSEYLE SAHNEYE ÇIKTI

Bir mekanda sahne alan eski mankene sürpriz yapan Doruk Doğrusöz, takım elbiseli şekilde sahneye çıkıp, "Gel en kötü günleri beraber yaşayalım, en güzel günleri de beraber paylaşalım. En kötü şeyi birbirimizle paylaşalım. En güzel şeyleri ilk birbirimize anlatalım. Seni çok seviyorum, evlen benimle! Sana sadece soyadımı vermiyorum hayatımı veriyorum." dedi.

Demirel, sevgilisinin sürpriz evlenme teklifini “Evet” diyerek kabul etti.