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Sevda Demirel Kim Kardashian ameliyatı oldu

Hayranı olduğu Kim Kardashian’a benzemek için ameliyat olan Sevda Demirel, sık sık da spor yapıyor.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 13:14..
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Dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian’a benzemek için ameliyat olan Sevda Demirel, Nişantaşı Citys’te yüzünde bandajlı haliyle objektiflere yansıdı.

"KİM KARDASHİAN'I ÇOK SEVİYORUM"

Köpeğini gezdirdikten sonra kısa bir alışveriş turu yapan Demirel, çok sevdiği Kim Kardashian’a benzemek için ameliyat olup, burnunu küçülttürdüğünü ayrıca yüzündeki dolgularını da çıkarttırdığını itiraf etti.

Sevda Demirel Kim Kardashian ameliyatı oldu

Bandajlı yüzüyle konuşmakta güçlük çektiğini söyleyen eski manken, Hande Ataizi’ne yazdığı ‘Zamanında bugünler için seni kaşımıştım’ sözlerine de açıklık getirdi.

"YAPTIĞI HİÇBİR İŞ TUTMUYOR"

Demirel; “Bu ülkede nasıl bir lobi nasıl bir ilişki yumağı var. Hande Ataizi’nin her oynadığı dizi ya da yaptığı iş yayından kalkıyor. Bu kaçıncı patlayan projesi ama hala kadını ekranlarda seyrediyoruz. Ben de yönetmenlerle ya da yapımcılarla sıkı fıkı olup kulis mi yapayım bilemiyorum? Sanıyorum bana papaz büyüsü yapmışlar. Yıllardır biri de demiyor ki ‘gel Sevda bu işte oyna şöyle bir proje var’ Artık ben de kulis yapacağım' dedi.

Sevda Demirel Kim Kardashian ameliyatı oldu

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