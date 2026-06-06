Sevda Türküsev: Dilan Polat bana mesaj attı, kendini değil toplumu suçluyor

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, gündemden düşmüyor.

Polat çifti, her gün yeni bir olayla gündeme geliyor.

Kara para aklama ve çeşitli suçlamalarla gündeme gelen bir soruşturma sürecinden geçen çift, boşanma krizinin ardından İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapıyordu.

Polat çiftinin kaldıkları otelin önünde silahlı bir saldırı gerçekleşti.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Saldırıda, çiftin korumalığını yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olan 37 yaşındaki Can Polat, göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın yankıları sürerken Dilan Polat, Ensonhaber yazarı Sevda Türküsev'e mesaj attı.

Türküsev, mesajların detaylarını sosyal medyadan yayımladı ve şöyle dedi;

"TOPLUMU SUÇLUYORLAR"

"Dilan Polat, bana mesaj atmış. Belli ki her paylaşımı takip ediyor, telefon elinde ve en fazla üç-beş güne ayaklarını toplayıp ağlayarak video çekmeye başlar. Ve hala kendilerini değil toplumu suçluyorlar.

"BİZ KUL HAKKINA GİRİYORMUŞUZ"

'Bu fenomenlere devlet müdahale etmeli' dediğimiz için biz kul hakkına giriyormuşuz. Onları cezaevine sokturana kadar konuşmuş toplum! Çünkü toplum konuştu diye cezaevine girdiler öyle mi?

Ne güzel kafa: Her istediklerini paylaşacaklar, her istediğini yapacaklar, vergi kaçıracaklar. Hem fenomen olacaklar ama hiç kimse onları eleştirmeyecek.

Çoğu diğer fenomenlerde de aynı kafa var çünkü kendilerini normal görüyorlar! Bu da bir rahatsızlık! Sadece Dilan Polatlar değil, bu tip fenomenlerin çocuklarına devlet psikolojik destek vermeli dedik, hala aynı fikirdeyiz!

"SIRA ÇOCUKLARIMA MI GELDİ DİYOR"

Kaldı ki bunu ben son bir yıldır söylüyorum. Sadece ben değil bilim insanları ve aklı başında olan herkes durumun farkında ama onlar değil.

Toplumun onlarla uğraştıklarını falan zannediyor. Onların yerine onların çocuklarının psikolojisini düşünen topluma 'Sıra çocuklarıma mı geldi?' diyor!

"KENDİLERİNİ NORMAL GÖRÜYORLAR"

Bu zamana kadar yaptığı paylaşımlarda çocuklarını sanki düşünmüşler ve paylaşımları sanki normaldi! Kendilerini ne kadar normal görüyor anlayın artık.

"ALLAH ŞİFA VERSİN"

Bu kısmı da uzmanlar yorumlasın. Vahim bir olayın arkasından ilk anda, ilk aklına gelen telefonu açıp filtre ayarlarını yapıp video çekip yayınlamak olan kişi, toplumu suçluyor.

Son yaşanan olayın çocukların yanında gerçekleşmesine 'Nasıl olur?' diyor. Evet 'Nasıl olur?' toplum da hayretler içinde ! Allah şifa versin!"

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