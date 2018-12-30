Severek yaptığı kitap işini 21 yıldır sürdürüyor

Lise mezunu Bedrettin Aykan, emekli olduktan sonra 21 yıl önce sahaf dükkanı açtı. Boyunu aşan kitapları arasında gününü geçiren Aykan'ın kitap yuvam adını verdiği dükkanının kapısı, sabahın erken saatlerinden itibaren herkese açık.

GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Antika radyosundan dökülen nağmeler eşliğinde kitapları büyük titizlikle inceleyen Aykan, her bir kitabın tozunu alıyor, yıpranmışları okunur duruma getiriyor.

KİTAP HAZİNESİ

Daha önce belki de onlarca kişinin elinden geçen kitapların içerisindeki küçük notlardan yaşanmışlıklara şahit olan, insanların altını çizdiği cümleleri de dikkatle okuyarak hayatına uygulamaya çalışan Aykan, her bir kitabı adeta hazinesi gibi görüyor.

OKUMA SEVGİSİ AŞILIYOR

İki oğlu üniversite mezunu olan Aykan, okumaya devam ettiği kitaplardan edindiği bilgileri de çevresiyle paylaşarak birikimini aktarıyor.

Kendisini ziyaret edenlerle kitaplar konusunda sohbet eden Aykan, ziyaretçilerin okuma sevgisi kazanması için elinden geleni yapıyor.

"BENİM YAPTIĞIM GÖNÜL İŞİ"

Aykan, "Huzurla her gün iş yerimin kapısını açıyorum. Gönül işi bu. Her birinde bir anlam yüklü. Onlar sizi hiç terk etmez. Sizi çok iyi anlarlar. En sıkıntılı anınızda bile sizi sakinleştiriyor. Bu yüzden onlar benim can dostum. İnsanların olduğu gibi onların da her birinin hikayesi var. Onların hikayesine bazen siz de şahit olabiliyorsunuz. Kitaplar bazen sahiplerinin anılarını da barındırıyor. Kitaplardan mektup, siyah beyaz fotoğraf, eski paralar çıkıyor. Bazen ihtiyacı olanın alması için iş yerimin önüne de kitap bırakıyorum" dedi.