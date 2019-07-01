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Sevgilisine aşık olduğu ikizini bıçaklayarak öldürdü

ABD'de bir kadın ikizini bıçaklayarak öldürdü. Kadının hayatı boyunca kıskandığı ikizinin sevgilisine aşık olduğu ortaya çıktı.

Detay Haber | 01.07.2019 - 14:55..
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ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Camden kentinde, geçen hafta erken saatlerde ikiz kardeşler Anne Marie ve Amanda Ramirez arasında kavga çıktı.

Sokağa taşan kavgada Amanda, ikizi Anna'yı kalbinden bıçakladı.

Sevgilisine aşık olduğu ikizini bıçaklayarak öldürdü

KISKANÇLIK KRİZİ GEÇİRDİ, KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Anna olay yerinde hayatını kaybederken, cinayetin arkasındaki gerçek duyanlar kulaklarına inanamadı. Polisin 3 defa sorguladığı Amanda, önce olay anını hatırlamadığını söyledi. Amanda daha sonra çelişkili ifadeler verdi. Savcılık da ön araştırmasında tanık ifadelerinden cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiği ihtimaline yoğunlaştı.

Sevgilisine aşık olduğu ikizini bıçaklayarak öldürdü

İKİZİNİN SEVGİLİSİNE AŞIK OLDU

Bir çocuk annesi Amanda, ikizi Anna'nın 2.5 yıllık sevgilisi Luis Rivera'ya aşıktı. Anna'yı platonik aşkına engel olarak görmeye başlamıştı. Üstelik 3 çocuk annesi Anna, ailenin en sevilen ismiydi. Hem büyüklerine vefası hem de çocuklarına ilgisi ile biliniyordu. Amanda kıskançlık nedeniyle birlikte büyüdüğü ikizini öldürdü. Önceki gün mahkemeye çıkan Amanda'nın, kefalet talebi reddedildi.

Sevgilisine aşık olduğu ikizini bıçaklayarak öldürdü

Amanda, tutuklu yargılanacak.

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