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Sevim Emre: Gelini veto etmedim

Sevim Emre, oğlunun kız arkadaşıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 11:39..
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Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, 38 yaşındaki oğlu Gökhan Gencebay ve sevgilisi Seda Han ile ilgili konuştu.

"OĞLUM DAHA ÇOK GENÇ"

Emre, “Oğlunuz Gökhan Gencebay’ın Seda Han ile evleneceği söyleniyor, doğru mu?” sorusuna “Daha çok genç, 30’unda” yanıtını vermişti.

"SEDA BİZİM KIZIMIZ"

Bunun üzerine “Sevim Emre’den gelini istemiyor” şeklinde yorumlar yapıldı. Sevim Emre “Böyle çirkin iddialar bizi çok üzüyor. ‘Asla onaylamıyorum’ demedim. Seda bizim kızımız. Oğlumla harika giden bir ilişkileri var. Zamanı gelince her şey olacaktır” dedi.

Sevim Emre: Gelini veto etmedim

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