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Şevval Sam'a 760 bin lira ödendi iddiası asılsız çıktı

Twitter'da İBB'nin konser için Şevval Sam'a ödediğine dair dolanan rakam, dudak uçuklatıyordu. İBB ise bu iddialar üzerine, ne kadar ödediğini belgeyle yayınladı.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 19:59..
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Şevval Sam'a 760 bin lira ödendi iddiası asılsız çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

İBB tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Sultanahmet'te Şevval Sam ve Athena Gökhan konser verdi.

Şevval Sam'a 760 bin lira ödendi iddiası asılsız çıktı

ŞEVVAL ŞAM'A 760 BİN LİRA ÖDENDİ İDDİASI

29 Ekim konserine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.
Sosyal medyada, Şevval Sam'a İBB tarafından konser için ödenen, 760 bin lira gibi uçuk mu uçuk, uydurma bir rakam dolaştı.

İBB FATURAYI YAYINLADI

Sosyal medyada dolaşan asılsız rakamlar üzerine İBB, Cunhuriyet konseri için hangi sanatçıya ne kadar ödendiğine dair belge yayınladı. Yayınlananan belgede atılan iddiaların asılsız olduğunu gün yüzüne çıkardı.

SANATÇILARA ÖDENEN RAKAMLAR

Şevval Sam'a 760 bin lira ödendi iddiası asılsız çıktı

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