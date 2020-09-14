Bademli köyü nerede? Bademli köyüne nasıl gidilir? Bademli'de gezilecek yerler nereler?

Bademli köyü nerede? Bademli köyüne nasıl gidilir? Bademli'de gezilecek yerler nereler?

İzmir ile Ayvalık arasında kalan Badeli köyü, Midilli Adası'nın komşusu. Maldivler'e benzeyen Bademli köyü nerede, nasıl gidilir? Bademli köyünde gezilecek yerler nereler? Detaylar haberimizde...

Maldivler'e gitmek isteyenlere alternatif sunan yerli Maldivler Bademli, görenleri kendisine hayran bırakan bir doğal güzelliğe sahip.

Peki, Bademli'ye nasıl gidilir, Bademli nerede?

İzmir ve Ayvalık arasında, Midilli'ye komşu olan Bademli, İzmir'in Dikili ilçesinde yer alan saklı bir cennet.

BADEMLİ NEREDE?

İşte Dikili'de bulunan 'Bademli nerede, Bademli'de nasıl araç kiralanır, Bademli'de gezilecek yerler nereler?' sorularının cevabını merak edenler için Bademli'ye dair her şey...

Koyları ile görenleri büyüleyen Bademli köyü, İzmir'in Dikili ilçesine yalnızca 20 dakika mesafede bulunuyor. Zeytin ağaçları ile dolan koylardan kızgın kumlara giderek yerli Maldivler Bademli'nin tadını çıkarabilirsiniz...

BADEMLİ'DE GEZİLECEK YERLER NERELER?

Peki Bademli'ye nasıl gidilir ve Bademli'de gezilecek yerler nereler? İşte detaylar...

Gezilecek pek fazla yeri olmayan Bademli'yi asır meşhur kılan tertemiz suyu. Bu sebeple Bademli'de yüzülecek yerler, gezilecek yerlere göre dafa fazla. Temmuz ve Ağustos aylarında suyu sıcak olan Bademli'de tatilin tadını çıkarabilirsiniz.

BADEMLİ'DE HANGİ KOYLARA GİDİLİR?

Bademli plajları arasında en çok ilgi görenleri; Fame Beach, Pissa Plajı, Kayra Beach, Killik Koyu, Zindancık Koyu ve Hayıtlı Koyu. Tüm bunlarında dışında deniz kenarında aracınızı sürerken ani bir kararla durup denize atlamakta cezbeden seçenekler arasında.

Bademli Köyü’ndeki tüm plajlara özel araç ile ulaşım sağlanabiliyor, toplu taşıma yok. Buralara mümkünse aracınızla gelmeniz tavsiye ediliyor. Eğer aracınız yoksa İzmir Adnan Menderes Havalimanı araç kiralama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

BADEMLİ'YE NASIL GİDİLİR?

Keşfedilmemiş, sakin yerlere gitmek istiyorsanız, özel araç ile seyahat etmek şart. Genelde ulaşım sıkıntısı olan yerler daha geç keşfediliyor. Bademli Köyü de tam anlamıyla böyle yerlerden biri. Otobüs ile Dikili’ye kolayca ulaşabilirsiniz ancak asıl olay Bademli koyları olduğu için özel araçsız gidilmemesi en çok tavsiye edilenlerden...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE AYVALIK'TAN BADEMLİ'YE NASIL GİDİLİR?

Bademli’ye İstanbul’dan ulaşım sağlamak isteyenler için 2 farklı seçenek var. Osmangazi Köprüsü’nü kullanmak ya da arabalı vapur ile karşı kıyıya geçerek, kara yolu üzerinden Dikili’ye ulaşmak.

Bundan sonrasında sizi tabelalar yönlendirecek. Ankara tarafından gelecek olanlara önerimiz, Afyonkarahisar üzerinden takip edecekleri D300 karayolu. İzmir tarafından gelecek olanlar için ise en kısa yol Menemen, Aliağa üzerinden Bademli’ye ulaşmak.

İstanbul Bademli arası yol, yaklaşık olarak 6 saat.

Ankara Bademli arası yaklaşık olarak 8.5 saat

İzmir Bademli arası yaklaşık olarak 2 saat.

Ayvalık Bademli arası yaklaşık olarak 1 saat.

BADEMLİ KÖYÜ'NDE YEME İÇME SEÇENEKLERİ NELER?

Bademli’de, plajlardaki tesisler ve Bademli Köyü merkezindeki birkaç fast food yeri dışında çok fazla yeme içme yeri alternatifi yok.

Köyde ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz bir market bulunmakta ve içecek konusunda koruk suyu öneriliyor.

KORUK SUYU

Üzümün olmamış haline verilen isim olan “koruk” tan yapılan bu güzel lezzet özellikle biraz ekşi sevenlerin tadına bayılacağı doğal mı doğal bir içecek. Köyün girişinde bulunan Kamil Baba’nın yerinde içebilirsiniz.