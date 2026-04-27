Baharla birlikte coştu: Tortum Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

Doğu Anadolu’nun en etkileyici doğal güzelliklerinden biri olan Tortum Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte adeta yeniden hayat buldu. Dağlardaki karların erimesiyle su seviyesinin hızla yükseldiği şelale, hem görüntüsü hem de çıkardığı sesle doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.

KAR SULARI, DEBİYİ ZİRVEYE TAŞIDI

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yer alan şelale, yaklaşık 48 metrelik yükseklikten dökülen su kütlesiyle dikkat çekiyor. Bahar aylarında eriyen karların etkisiyle su debisinin zirveye ulaşması, şelalenin ihtişamını daha da artırdı.

Aşağıda oluşan dev kazan ve etrafa yayılan su zerrecikleri, ziyaretçilere adeta görsel bir şölen sunuyor.

UNESCO ADAYLIĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Doğal güzelliğiyle öne çıkan Tortum Şelalesi, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday gösterilen önemli alanlar arasında yer alıyor. Bölge, sahip olduğu ekosistem ve jeolojik yapısıyla uluslararası alanda da ilgi görüyor.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU ARTTI

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hem bölge halkı hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler, şelaleye yoğun ilgi göstermeye başladı. Özellikle hafta sonları artan ziyaretçi sayısı, bölgeyi hareketlendirdi.

Şelale çevresindeki seyir teraslarına çıkan vatandaşlar, yükselen su damlacıkları altında serinlerken, bu doğal güzelliği cep telefonlarıyla kayıt altına alıyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ GÖZDESİ

Tortum Şelalesi, sunduğu etkileyici manzaralarla fotoğraf meraklılarının da uğrak noktası haline geldi. Gün ışığıyla birlikte oluşan su yansımaları ve sis efektleri, bölgeyi adeta açık hava stüdyosuna dönüştürüyor.

DOĞANIN SESİ HUZUR VERİYOR

Şelaleden dökülen suyun oluşturduğu güçlü akış sesi, ziyaretçilere doğayla iç içe huzurlu bir atmosfer sunuyor. Uzmanlar, bahar aylarının şelaleyi görmek için en ideal dönemlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.