AA & Ensonhaber

Almanya'nın Stuttgart kentinde elektrik işleriyle uğraşan Öztürk, kutsal topraklara ulaşmak için 63 gün önce elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Yaklaşık 6 bin 500 kilometrelik uzun bir parkurun yarısından fazlasını geride bırakan Öztürk, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan güzergâhını takip ederek Türkiye'ye ulaştı.

ANNESİNİN MEMLEKETİNE VE SOMUNCU BABA'YA UĞRADI

Yaklaşık 20 gündür Türkiye topraklarında pedal çeviren Öztürk, farklı şehirlerde mola verdikten sonra annesinin memleketi Aksaray’a vardı. Burada Somuncu Baba Türbesi'nde dua eden Öztürk, sosyal medyada kendisini takip eden ve tanımak isteyen annesinin eski dostlarıyla da bir araya geldi.

Şimdi hedefinde Niğde ve Adana üzerinden Suriye’ye geçerek kutsal topraklara ulaşmak var.

"63 GÜNDÜR YOLDAYIM"

Yolculuğunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Öztürk, Stuttgart'ta ailesiyle elektrik işleriyle uğraştığını belirtti. Daha önce Almanya’dan İstanbul’a kadar bisikletle geldiğini hatırlatan Öztürk, şunları söyledi:

İlk yolculuğum çok güzel geçmişti, büyük keyif almıştım. Son zamanlarda Almanya’da moralim bozulmuştu. Yine bir yolculuğa çıkmak, yeniden o mutluluğu yakalamak istedim. Ancak bu kez hedefimi büyüttüm. Müslümanlar için en kutsal yer Mekke'dir. Bu yüzden hacı olmak için bisikletle yola koyuldum. 63 gündür yoldayım. Ramazan ayını Balkan ülkelerinde geçirdim; bu da yolculuğuma ayrı bir manevi tat kattı. Şu anda önümde yaklaşık 3 bin kilometrelik bir yol daha var. Her gün 100 kilometre pedal çevirerek hedefime ulaşmayı planlıyorum.

Yolculuğunun sorunsuz geçtiğini vurgulayan Öztürk, yanında ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanları taşıdığını ifade etti. Elbiselerinden şarj kablolarına kadar her detayı düşünerek hazırlandığını anlatan Öztürk, yol boyunca karşılaştığı insanların desteğiyle hiç zorluk yaşamadığını söyledi.

"BALKANLAR BANA KUCAK AÇTI"

Balkan ülkelerindeki insanların misafirperverliğini anlatan Öztürk, “Her günüm macera doluydu. Yolumda karşılaştığım herkes beni destekledi. Balkanlar’daki insanlara buradan selamlarımı iletiyorum. Genç birinin bisikletle hac yolculuğuna çıktığını duyanlar önce şaşırıyor, sonra büyük bir sevinçle karşılıyor” dedi.

"MEKKE'YE DE BİSİKLETİMLE GİDECEĞİM"

Şimdiye kadar 1000'e yakın içerik üreterek sosyal medyada paylaşan Öztürk, başlangıçta niyetinin umre yapmak olduğunu ancak zamanla bunun hac ibadetine dönüştüğünü belirtti:

İnşallah kutsal topraklarda da bisikletimle yoluma devam edeceğim. Medine üzerinden Mekke’ye varıp, orada yürüyerek hac ibadetimi yerine getirdikten sonra Almanya’ya, hacı olarak döneceğim.

Öztürk’ün bu anlamlı yolculuğu, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan’ın da dikkatinden kaçmadı. Doğan, genç hacı adayının hikâyesinden haberdar olur olmaz onunla tanışmak istediğini belirterek şunları söyledi: