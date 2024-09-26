Bodrum'a yanaşan kruvaziyer 715 yolcu getirdi Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Ray" kruvaziyeri ile 715 yolcu geldi. Kuşadası Limanı'ndan gelen geminin gece saatlerinde Rodos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılması bekleniyor.

AA

Koronavirüs salgını sonrasında artan kruvaziyer turizmi sonbaharda da devam ediyor.

Bahamalar bayraklı 233 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 715 yolcu ile 541 personel bulunuyor.

TURİSTLER ALIŞVERİŞ YAPARAK BÖLGEYİ GEZDİ

Gemiyle gelen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

Gece saatlerinde hareket edecek kruvaziyer, Rodos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)