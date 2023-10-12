Bungolov tatili dolandırıcılığı arttı: Alınacak önlemler! Son zamanlarda bungolov tatili yapmak isteyenlerin dolandırıldığı haberleri arttı. Turizmciler, inceledikleri bu dolandırıcılık olayının nasıl kurgulandığını ve dikkat edilmesi gerekenleri tek tek sıraladı.

DHA

Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan bungalov evlerle çeşitli taktikler kullanarak tatilcileri mağdur ediyor.

Sahte belgeler, boş arazileri bungalov adresi olarak gösterme ve çok ucuz kiralama gibi yöntemlerle insanlar kandırılıyor.

Dolandırıcılar sahte sitelerde, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) kayıt numarası ve resmi turizm acentesi ismi kullanıyor.

İnternetten satış yaptıktan ya da kapora aldıktan sonra dolandırıcılar sırra kadem basıyor.

Sektörde 100'den fazla şirket faaliyet gösteriyor. Vatandaşlar gibi bu şirketler de yapılan dolandırıcılıktan yana dertli.

Bungalov tatilinde dolandırılmamak için dikkat edilmesi gerekenleri turizmciler anlattı.

Dolandırıcıların yöntemi

Dolandırıcılar yurt dışı telefonlarından ya da sahte WhatsApp numaralarından rezervasyon oluşturuyorlar ve yurt dışında olduklarından hiçbir şey yapılamıyor.

Sahte Instagram hesaplarından çalıntı görüntüleri alıp, reklam yapıyorlar. İnternet sitelerinde veya Instagram'da sahte bungalov ilanları açıyorlar.

Dolandırılmamak için dikkat edilecekler

-Öncelikle kiralanacak bungalov evin web sitesine bakılmalı, meşruluğundan emin olunmalı.

-Rezervasyon öncesi TÜRSAB belgesi, kurumun portalından online olarak sorgulanmalı.

-Ayrıca işletmeye ait sabit numara sorulmalı ve bu numaradan teyit alınmalı.

-Ödemeler şirket hesaplarına yapılmalı, kişisel banka hesaplarına para gönderilmemeli.

-Satış yapılan sitenin güvenlik sertifikasını mutlaka incelemeli.

-Piyasaya göre çok ucuz kiralama yapan sitelere şüpheyle bakılmalı.

-Ortada olmayan bungalov evleri kiralamamak için öncelikle uzman kişilerden, danışmanlardan ya da platformlardan destek alınmalı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)