Burdur'da yamaç paraşütü sezonu açıldı Burdur'da yamaç paraşütçüleri yeni sezonuaçarken, gökyüzü de renkli görüntülere sahne oldu.

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DHA

Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü'ne üye yaklaşık 20 paraşütçü hava şartlarının da uygun olması ile yeni sezonu açtı.

Avşar Tepe'den atlayış gerçekleştiren yamaç paraşütçüleri, Burdur Gölü sahiline iniş yaptı.

"25 arkadaşımızla sezonu açtık"

Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan, şunları söyledi:



Kış mevsiminden dolayı uzun zamandır uçamıyorduk. Bugün de havanın iyi olmasıyla 25 arkadaşımızla sezonu açtık, uçuşa başladık. Tüm paraşütçüleri Burdur'a bekliyoruz.

"Sayı tamamlanırsa kurs açacağız"

Yeni dönemde talebin 10 kişiye ulaşması durumunda yamaç paraşütü kursu açacaklarını belirten Kılıçaslan, "Kurs açılması yolunda talep var. Önümüzdeki günlerde sayıyı tamamlayınca kurs açacağız. Burdur'da yamaç paraşütünü geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)