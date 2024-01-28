Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk yolculuğuna çıkıyor Dünyada büyük seyahat gemilerine ilgi her zaman büyük. Günümüzdeki en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas"ın Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna çıkması da gündemdeki yerini aldı.

AA

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Limanı bügünlerde büyük bir heyecan yaşıyor.

Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan Royal Caribbean'ın "Icon of the Seas", ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna çıkıyor.

Böyle bir gemide seyahat etmek isteyenler gemiyi şimdiden mercek altına aldı.

Titanik'ten 5 kat daha büyük

Titanik'ten yaklaşık 5 kat daha büyük olan yolcu gemisi, 250 bin tonluk ağırlığı ve 365 metreyi bulan uzunluğu ile 7 bin 600 yolcu ve mürettebat dahil neredeyse 10 bin kişiyi ağırlıyor.

Geminin ilk yolculuğuna çıkışını izlemek için toplandılar

İzleyiciler geminin ilk yolculuğuna çıkışını seyretmek için South Pointe Parkı'nda toplandı.

7 günlük Karayipler turuna çıktı

BBC'nin haberine göre, kruvaziyer şirketi Royal Caribbean'a ait 365 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 bin ton ağırlığındaki gemi, Miami'den 7 günlük Karayipler turuna çıktı.

2 milyar dolara inşa edildi

Finlandiya'nın Turku kentindeki bir tersanede 2 milyar dolara inşa edilen dünyanın en büyük yolcu gemisinin 7 bin 600 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.

Çevreciler tepkili

Öte yandan, çevreciler sıvılaştırılmış doğalgazla (LNG) çalışan dünyanın en büyük gemisinin havaya, zararlı metan gazı sızdıracağı konusunda uyarıyor.

Royal Caribbean ise geminin, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün modern gemiler için öngördüğünden yüzde 24 daha fazla enerji verimliliğine sahip olduğunu bildirdi.

Rakamlarla "Icon of the Seas"

Titanik'ten 5 kat daha büyük

250 bin tonluk ağırlında

365 metre uzunluğunda

7 bin 600 yolcu kapasiteli

10 bin kişilik

2 milyar dolara inşa edildi

Finlandiya'da üretildi

DÜNYANIN EN BÜYÜK GEMİSİ

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)