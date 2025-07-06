Güney Koreli gezgin Mhyochi, Türkiye turunda Trabzon'da

26 yaşındaki Güney Koreli gezgin Hyojeong Park, sosyal medyada “Mhyochi” adıyla tanınıyor ve Türkiye’de yürüyerek yaptığı seyahatle dikkat çekiyor. Son durağı Trabzon olan Park, Samsun’dan başlayarak Ordu ve Giresun üzerinden Karadeniz’in güzelliklerini keşfediyor. Türkiye’yi üçüncü kez ziyaret ettiğini belirten Park, özellikle Karadeniz Bölgesi’ni ilk kez geziyor ve bölgenin doğal ve tarihi zenginliklerine hayran kaldığını söylüyor.

"38 ÜLKE GEZDİM, TÜRKİYE'NİN MİSAFİRPERVERLİĞİ BENZERSİZ"

Türkiye’yi misafirperverliğiyle ön plana çıkan ülkeler arasında en üst sırada gördüğünü vurgulayan Park, bugüne kadar 38 ülke gezdiğini ancak Türkiye’de yaşadığı sıcak karşılamanın benzersiz olduğunu ifade ediyor. Güney Kore ile Türkiye’yi kardeş ülke olarak tanımlayan gezgin, Türkiye’de Kapadokya gibi turistik yerleri gezmek ve balon turuna katılmak istediğini, Karadeniz gezisi sonrası tekrar Türkiye’ye dönmeyi planladığını ve annesini de getirmeyi düşündüğünü söylüyor.

"KARADENİZ'DE KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM"

Karadeniz’i keşfetme fikrinin sosyal medyadaki Türk takipçilerinden geldiğini anlatan Park, yürüyüşü tercih etme nedenini yavaş yavaş çevreyi ve insanları tanımak olarak açıklıyor. Yolda karşılaştığı insanlarla sık sık sohbet edip, onların misafirperverliği sayesinde kendisini evinde gibi hissettiğini anlatıyor. Tek başına seyahat etmenin zorlukları konusunda endişelendiğini ancak Türkiye’de kendisini hiç tehlikede hissetmediğini belirtiyor.

"OTEL BULAMADIĞIMDA EVLERİNE DAVET ETTİLER"

Türkiye’de beş farklı aileyle yakın ilişki kurduğunu söyleyen Park, otel bulamadığında kendisini evlerine davet eden, kahvaltı sunan ve kamplarına alan bu ailelerle yaşadığı deneyimleri hayatının en özel anları olarak değerlendiriyor.

"BİR SONRAKİ HEDEFİM LİKYA YOLU"

Karadeniz turunu tamamladıktan sonra hedefi ise Türkiye’nin güneybatısında, Fethiye’den Antalya’ya uzanan 520 kilometrelik Likya Yolu’nu yürümek. Park, havaların daha uygun olduğu bahar aylarında bu yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlıyor ve yeni maceralara hazırlanıyor.