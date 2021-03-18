HMS Otel Programı Yeniliklere Devam Ediyor

2003 yılından bu yana hizmet veren HMS Otel Programı, Ücretsiz olarak sunduğu HMS Rate rakip otel fiyat analiz programı ile turizm sektörüne destek olmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektör olan turizm sektörüne en uygun fiyatlarla otel programı ve kanal yöneticisi sunan HMS Otel Programı firması yenilikler konusunda hız kesmiyor. Türkiye'nin bulut tabanlı ilk otel programı olmasının yanı sıra KBS kimlik bildirimi, kimlik tarama programı ve HMS Rate gibi Otelcilik sektöründe tercih edilen popüler yazılımları da barındırıyor.

En uygun fiyat ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkan HMS otel programı, ön büro, ön muhasebe, online rezervasyon, Kimlik bildirim modülü, Kanal yönetimi, Misafir İlişkileri, Kimlik tarama, Temassız Menü, HMS Rate, HMS Hotspot gibi ihtiyacınız olan birden fazla özelliğin tek bir programda buluştuğu yönetim paketi sunuyor. Kanal yöneticisi ile entegre olabileceğiniz onlarca kanaldaki odalarınızın müsaitlik ve fiyat durumunu kontrol edebilir, minimum konaklama, satışa kapatma işlemlerini tek adımda tüm kanallara gönderebilirsiniz.

Booking, Expedia, Airbnb, Agoda, Etstur, Otelz, tatilsepeti ve odamax gibi en popüler online satış kanalları ile HMS Otel Programı üzerinden çalışarak rezervasyonlarınızı kolayca arttırabilirsiniz. Her geçen gün güncellenen Kanal Yöneticisi hizmeti ile odalarınızı tüm dünyada satışa sunabilirsiniz. Fiyat, müsaitlik ve bilgi güncellemeleri gözünüzü korkutmasın HMS Otel Programı teknik ekibi çok kısa süre içerisinde Online satış kanallarına entegrasyonunuzu sağlıyor.

HMS Otel programının havuz müsaitlik sistemi sayesinde satılan odanız entegre olduğunuz tüm kanallarda otomatik olarak kapanacağı için hem iş yükünüz azalacak hem de shorta düşme ihtimaliniz ortadan kalkacaktır.

Komisyon ödemeden kendi web sitesi üzerinden rezervasyon almak isteyen otel işletmecileri HMS otel programı rezervasyon modülü kolay sitesine ekleyebiliyor. Online rezervasyonların turizm Pazar payının büyük oranını kapladığı bu günlerde online rezervasyon formları büyük önem kazanmakta.

Otelcilik sektöründe her gün yapılması gereken uygulamalardan bir tanesi de KBS Jandarma ve Polis kimlik bildirim sistemi. HMS Otel programı mevcut misafir listenizi kolayca kimlik bildirim sistemine iletmenize olanak sağlıyor. Üstelik bu işlemleri tek bir tıklamayla otel programınız üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Tek bir panel üzerinden misafirlerinizin girişini yaparken aynı anda Kimlik Bildirimlerini de sağlayarak zamandan tasarruf edebilirsiniz.

https://www.hmsotel.com/kimlik-bildirim-sistemi/

HMS Otel Programı ile Teknolojiyi Takip Edin

Yapay zeka teknolojisini Otelcilik sektörüne kazandıran HMS otel programı HMS Rate Rakip Otel Fiyat Analiz Programı ve Otomatik Kimlik Tarayıcısı ile sektöre yenilikler getirmeye devam ediyor.

HMS Rate sayesinde rakip otellerinizin bölgenizde uyguladığı oda fiyatlarını kolayca görebilir ve satış stratejileri geliştirebilirsiniz. Dünyada benzer örnekleri olan ücretli Rakip fiyat analiz programlarının aksine HMS Rate Otel programı kullanıcılarına tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır.

HMS Otomatik kimlik tarama programı ön büro çalışanlarınızın check-in işlemlerine hız kazandırmak için tasarlandı. Misafirlerinizin kimlik ve pasaport bilgileri var olan tarayınız üzerinden taranarak yapay zeka teknolojisi ile otomatik olarak otel programınıza aktarılabilmektedir.

https://www.hmsotel.com/hms-rate/

Otelinizin ölçeği ne olursa olsun HMS Otel Programı size en uygun fiyatları ve hizmetleri sunuyor. Teknik destek ve yeniliklerden her daim ücretsiz faydalanabileceğiniz HMS Otel Programı ve Kanal Yöneticisi Bulut Tabanlı yapısı sayesinde dakikalar içerisinde kullanıma hazır oluyor.

HMS Otel Programı ve avantajlarından faydalanmak için tek yapmanız gereken www.hmsotel.com web sitesini ziyaret etmek ve demo talebi oluşturmak. HMS Otel Programı müşteri hizmetleri çok kısa süre içerinde otelinizin ihtiyacı olan otel yazılımı çözümlerini size sunacaktır.

Mevcut bir otel programı ve kanal yöneticisine sahip olsanız dahi hmsotel.com üzerinden demo talebi oluşturarak HMS Otel Programını deneyebilir avantajlı otel programı fiyatlarından hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz.

HMS Otel Programı ve Kanal Yöneticisi web sitesini ziyaret ederek şirketin yapmış olduğu teknolojik yenilikleri takip edebilirsiniz.

Web Sitesi : https://www.hmsotel.com