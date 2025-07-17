İskenderiye'den Mikonos’a dünyanın ilk muhafazakar cruise turları başladı

Dünyanın ilk muhafazakar cruise turları hizmet vermeye hazır.

İstanbul Galataport kalkışlı, açılışa özel 799 dolardan başlayan fiyatlarla unutulmaz bir deniz tatili katılımcılarını bekliyor.

Salam Booking & Hünkar Turizm iş birliğiyle, tatil anlayışını baştan tanımlayan yepyeni bir deneyim sunuluyor.

Ayrıca Helal Cruise açılışa özel fırsatlar da sunuyor.

12 YAŞA KADAR İKİ ÇOCUK ÜCRETSİZ

Açılışa özel fiyatlar ve 12 yaşa kadar 2 çocuk ücretsiz kampanyasıyla bu yaz, ailece huzurlu ve keyifli bir tatile çıkın.

Yüzde 100 alkolsüz konsept, kadınlara özel alanlar ve helal sertifikalı menüler ile deniz yolculuğunu güven ve konfor içinde yaşayın.

VİZESİZ İSKENDERİYE ROTALARI

Vizesiz İskenderiye rotalarıyla Mısır’ın büyüleyici kıyılarını keşfedin, Ege’nin gözde durakları Bodrum, Marmaris ve Kaş’ta Akdeniz güneşiyle buluşun.

YUNAN ADALARI TURLARI

Yunan Adaları turlarında ise Atina, Mikonos, Rodos ve Girit’e uzanan masalsı bir rota sizleri bekliyor. Her durakta mavinin farklı tonlarıyla karşılaşmaya hazır olun.

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Hayalini kurduğunuz deniz tatili şimdi daha yakın!

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