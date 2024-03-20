İstanbul'un 7 tepesi de Suriçi'nde Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul’u, yedi tepe üzerine inşa etti. Ve bu tepelerin tamamı Tarihi Yarımada’da yani “Suriçi İstanbul” sınırları içerisinde yer alıyor.

Özel Haber

İstanbul'un 7 tepe üzerinde kurulu olduğunu biliyoruz. Peki İstanbul’un yedi tepesi nerede ve hangi ilçelerde yer alıyor.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yayınladığı bilgilere göre bütün tepeler Fatih ilçesinde yer alıyor, Eyüpsultan tepesi ise Eyüpsultan ve Fatih ilçeleri sınırları içinde bulunuyor.

İşte İstanbul'un ünlü 7 tepesi ve özellikleri...

1-Sarayburnu Tepesi:

Topkapı Sarayı, Hipodrom (At Meydanı), Ayasofya Camii, İbrahim Paşa Sarayı ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu tepe.

Roma İmparatorluğu’nun dört bir yanına uzanan yolların başlangıç noktası kabul edilen “Milyon Taşı” da bu tepede yer alıyor.

2-Çemberlitaş Tepesi:

Çemberlitaş, Çorlulu Ali Paşa Medresesi ve Nur-u Osmaniye Camii’nin bulunduğu tepede.

3-Süleymaniye (Beyazıt) Tepesi:

Sarayburnu’ndan sonra şehrin silüetinde en fazla söz sahibi olan ikinci tepe burası.

Haliç kıyılarından yukarı doğru çıkıldıkça varılan, Mimar Sinan’ın muhteşem eseri Süleymaniye Camii ve Külliyesi, eskinin Harbiye Nezareti günümüz İstanbul Üniversitesi olan yapı topluluğu ve Beyazıt Camii, bu tepe üzerinde yükseliyor.

4-Fatih Tepesi:

İstanbul’un fethinden sonra Sultan II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Bizans döneminde On İki Havari Kilisesi’nin bulunduğu bu tepeye, Fatih Camii ve Külliyesi’ni inşa ettirdi.

Mart 1463 tarihinde başlayan inşaat, Aralık 1470 tarihinde tamamlandı.

1766 Büyük İstanbul depreminden ciddi hasar gören cami tamamen yenilenerek, Nisan 1771’de yeniden ibadete açıldı.

5-Yavuz Selim Tepesi:

Beşinci tepe, Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim’in o güzel hayır eserinin gölgesinde, son istirahatgahında dinlendiği tepe.

Bu tepedeki en güzel eser, Yavuz Sultan Selim tarafından yapımına başlanan ancak oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamamlattırılan Yavuz Sultan Selim Camii.

6-Edirnekapı Tepesi:

Eyüpsultan ve Fatih ilçeleri sınırları içinde yer alıyor.

Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camii’nin bulunduğu, İstanbul’un en yüksek tepesi.

Ayrıca, Bizans’ın Blakherna Sarayı’ndan kalan tek yapı olan Tekfur Sarayı ve Kariye Camii’nin de bulunduğu yer.

7-Kocamustafapaşa Tepesi:

Bu tepe, İstanbul’un Trakya tarafına doğru olan tek tepesi.

Üzerindeki en mühim yapı, Sadrazam Cerrah Mehmed Paşa’nın 1593 yılında Mimar Sinan’ın kalfalarından Davud Ağa’ya yaptırdığı Cerrahpaşa Camii.

Ayrıca, Haseki Külliyesi de bu tepede yer alıyor.