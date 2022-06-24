Turistik açıdan dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerden biri olan İtalya, gezip görülebilecek pek çok destinasyona ev sahipliği yapmaktadır.

Sanatsal ve kültürel açıdan dünyaya yön veren İtalya, bu özelliğini günümüzde hala devam ettiren ülkelerdendir. Kendine has mutfağı ile birbirinden lezzetli tatlara sahip olan İtalya gezi rehberi doğrultusunda sıralanan doğal güzellikleri, geçmişi Antik Çağ’a uzanan yapıları ve kutsal yerleriyle birlikte ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

İtalya’da Gezilecek Birbirinden Güzel Yerler

İtalya gezilerinin başlangıç noktası, Avrupa’nın en gözde şehirlerinden biri olan Roma’dır. Kolezyum, Pantheon ve Navona Meydanı başta olmak üzere pek çok simge destinasyonun bulunduğu Roma, İtalya’nın kalbi olarak nitelendirilmektedir. Roma gezilerinden sonra ziyaretçileri, Rönesans akımının doğduğu yer olarak bilinen Floransa kucaklamaktadır. Görkemli yapısıyla dikkat çeken Giotto'nun Çan Kulesi ve bronz kapılarıyla ünlü Aziz Giovanni Vaftizhanesi Floransa’da görülmesi gereken yerlerdendir.

Yalnızca İtalya’da değil dünya çapında modanın başkenti olarak bilinen Milano, özellikle alışveriş tutkunlarının uğrak şehirlerindendir. Aynı zamanda pek çok katedral, meydan, park ve bahçenin bulunduğu Milano, gezilecek yerler bakımından İtalya’nın önemli bir kentidir.

Pompeii kalıntılarının sergilendiği arkeoloji müzesine sahip Napoli, otantik atmosferiyle Sicilya ve mozaik sanatının merkezi Ravenna, ülkenin keşfedilmesi gereken şehirlerindendir. Dünyaca ünlü eğik kuleye ev sahipliği yapan Pisa, Akdeniz manzaralarıyla huzur veren Cinque Terre, gondol turlarının vazgeçilmezi Venedik, Orta Çağ’dan kalma yapılarıyla Verona, İtalya’da gezilecek yerler arasında öne çıkmaktadır.

Zengin Çeşitleriyle İtalyan Mutfağı

İtalya, sanat, mimari ve kültürel yönden dünyayı etkileyen ülkelerden biri olmasının yanı sıra özellikle kendine has mutfağıyla da adından söz ettirmektedir. Pizza ve makarna denildiğinde akla ilk gelen ülke olan İtalya’da tadına bakılması gereken pek çok özel lezzet bulunmaktadır. Genellikle az malzeme kullanılarak yapılan İtalyan yemeklerinde başrolleri zeytinyağı, kuzu eti ve sebzeler üstlenmektedir. Parmesan, mozzarella, ricotta ve burrata ile süslenen yemekler, gerçek manada lezzet şölenine dönüşmektedir.

Yemeklerin yanında ağırlıklı olarak şarap tüketilen İtalya, deniz ürünleri konusunda da dünyanın usta mutfaklarından birine sahiptir. İtalya gezileri sırasında mutlaka tadına bakılması gereken yemekler arasında Margarita pizza, Alfredo soslu Fettucine makarna, Bruschetta ve Ricotta peynirli Ravioli bulunmaktadır.

İtalya’nın Eğlenceli Gece Hayatı

Otantik atmosferi, lezzetli mutfağı ve görkemli tarihi yapıları ile ünlü İtalya, gece hayatı bakımından da ziyaretçilerine cömert davranmaktadır. Özellikle Roma, gezilecek yerler açısından İtalya’nın önemli bir şehri olmasının yanı sıra eğlence hayatının da ülkedeki merkezi konumundadır.

Gece kulüplerinin sabahın ilk ışıklarına dek hizmet verdiği Roma’da neredeyse her müzik tarzına hitap eden barlar bulunmaktadır. Misano, Rimini ve Riccione gibi sahile yakın şehirler, genellikle yaz aylarında düzenlenen plaj partileri ile ünlüdür. Genellikle 22.00 itibariyle konuklarını ağırlamaya başlayan gece kulüpleri dışında İtalya’da pek çok şarap evi hizmet vermektedir. İtalya’da eğlenceli bir gece geçirilebilecek mekân önerileri arasında Riservato Beach Bar, Castello di Albola, Agua, Bobino Club ve Magic Fly bulunmaktadır.

İtalya Dönüşü Öncesinde Alınabilecek Hediye Seçenekleri

Tarih kokan şehirlerini keşfederek, doğal güzellikleri karşısında keyifli anlar yaşayan ziyaretçilerin İtalya dönüşü öncesinde hediyelik eşya alabilecekleri pek çok alternatif bulunmaktadır. Genellikle İtalya’yı anımsatan eşyaların sıralandığı seçenekler arasında makarna sosu gibi spesifik hediyeler de tercih edilebilmektedir. Bunların yanı sıra üzerinde İtalya ile özdeşleşmiş yapıların resmedildiği magnet, anahtarlık ve süs eşyaları da İtalya’dan alınabilecek hediyeler arasındadır.

İtalya, özellikle dericilik sektöründe oldukça gelişmiş ülkelerden biridir. Özellikle Floransa’daki butiklerdeki ürünlere göz gezdirebilen ziyaretçiler, birbirinden çekici tasarımlara sahip deri cüzdan, çanta ve ceket gibi ürünleri alternatif hediye olarak değerlendirilebilmektedir. Cam işleme sanatının merkezi Murano Adası’ndaki atölyelerden takı, kolye, bardak veya avize gibi süs eşyaları da İtalya dönüşü göz gezdirilebilecek hediye seçenekleri arasında yer almaktadır.