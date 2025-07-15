Karadeniz Bölgesi'ne gittiğinizde tatmanız gereken 10 lezzet

Her bir köşesi cennet gibi olan ülkemizde Karadeniz' bölgesinde gezmeyi planlayanlar için gittiklerinde muhakkak tatmaları gereken 10 yemeği derledik...

Karadeniz denilince genelde akla ilk olarak yemyeşil yaylalar, oksijen dolu hava ve masmavi kıyılar gelir. Ancak Karadeniz denilince akla ne kadar bunlar gelse de mutfağına uğramadan olmaz...

Karadeniz mutfağı; bol tereyağı, mısır unu, doğal bitkiler, deniz ürünlerinin sık kullanıldığı, kendine özgü tariflerle çeşitlenmiş zengin bir sofra kültürüne sahiptir. Bu yemekler ve tatlılar sadece karnınızı doyurmakla kalmaz, köklü geçmişi ve gelenekselliği ile kültürel bir yolculuğa çıkarır. İşte Karadeniz Bölgesi'ne gittiğinizde muhakkak tatmanız gereken beş yöresel lezzet...

1. Akçaabat Köftesi

Trabzon'un Akçaabat ilçesi ile özdeşleşen bu köfte, öküz ve dana etiyle, baharatlarla harmanlanarak yapılan geleneksel bir tariftir. İnce bulgur ve baharatların yoğurulması ile hazırlanan Akçaabat köftesi, yoğurulduktan sonra ızgarada pişirilir.

Genelde pilav ve salatayla servis edilir. Kıvamı, tadı, baharatların dengeli olması ve pişme şekliyle etin gerçek lezzetini damakta bırakır. Trabzon'da birçok köfteci bu köfteyi orijinal haliyle sunar ve bölgeye giden herkesin mutlaka tatması önerilir.

2. Karalahana Sarması

Karadeniz sofralarında her zaman baş köşede yer alan karalahana sarması, et, pirinç, soğan ve çeşitli baharatlarla hazırlanan iç harç ile hazırlanır. Genelde kemik suyuyla pişirildiği için iştah açan bir aroması vardır.

Haşlanmış lahana yapraklarına sarılarak pişirilen sarma, servis edilirken üzerine tereyağında yakılmış kırmızı biber gezdirilir ve yoğurtla sunulur. Karadeniz'de özellikle kış aylarında tüketilen sarma, bayram gibi özel günlerde baş tacıdır.

3. Kuru Fasulye

Türkiye'de genelde sevilerek tüketilen kuru fasulye, Karadeniz'de ''şeker fasulye'' olarak bilinen bir fasulye türüyle hazırlanır. Bu fasulye hem hafif bir tatlı aromaya sahiptir hem de büyük taneli bir yapıya sahiptir.

Bu fasulye pişirilmeden önce sütle ıslatılır, uzun süre pişirilerek yumuşacık bir kıvama getirilir. Genelde yanında mısır ekmeği, lahana turşusu ve pirinç pilavıyla sunulur.

4. Laz Böreği

Adı börek alsa da tatlılar kategorisinde yer alan Laz böreği, Karadeniz'in imza lezzetlerinden biridir. İnce açılmış yufkalar arasına, muhallebi dökülür, üzeri kapatılır ve ılık şerbetle tatlandırılır. Bu eşsiz lezzet, kıvamı ve aromatik yapısıyla damakta iz bırakır.

Muhallebisi gül suyu, portakal ya da limon ile tatlandırılabilir. Özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olan laz böreği, bölgede hizmet veren pastane ve yöresel restoranlarda kolayca bulunabilir.

5. Hamsili Pilav

Hamsili pilav bölgeye özgü, deniz ürünlerinde klasikleşmiş yemeklerden biridir. Taze hamsiler ile çevrelenen iç pilav harcı; soğan, kuş üzümü, dolmalık fıstık gibi çeşitli malzemelerle hazırlanır. Pilavın üzerine dikkatle dizilen hamsiler görüntüsüyle de görsel şölen sunar.

Pilavın pişirildikten sonra ters çevrilerek servis edilmesi görüntü açısından estetik olduğu kadar lezzetiyle de fark yaratır. Karadeniz'in en çok sabır ve dikkat isteyen yemeklerinden biridir.

6. Mısır Ekmeği

Mısır ekmeği, bölge halkı tarafından sadece ekmek değil, aynı zamanda yemeğin temeli olarak görülür. Karadeniz' neredeyse her evde bulunur. Mısır unu, su, tuz şeker gibi malzemelerle hazırlanan bu ekmek, taş fırınlarda veya döküm tavalarda pişirilir.

Protein ve lif bakımından zengin bir ekmektir ve sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Kara lahana çorbası, kuru fasulye gibi yemeklerin yanında servis edilir. Halkın vazgeçilmez lezzetlerinden bir olan bu ekmeği Karadeniz'i gezinizde birçok fırında bulabilirsiniz.

7. Karalahana Çorbası

Yılın dört mevsimi tüketilebilse de Karadeniz'de özellikle kış aylarında baş tacı edilen yemeklerden biri olan kara lahana çorbası, hem doyurucu hem de besleyici bir yemektir. Karalahana, mısır, soğan, barbunya, iç yağ gibi malzemelerle hazırlanır.

Mısır ekmeği ve turşu ile servis edilir. Yerel lokantalarda bu çorbayı geleneksel tariflere uygun şekilde bulabilirsiniz.

8. Rize Simidi

1930'lu yıllardan bu yana Rize sokaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Rize simidi, Türkiye'de diğer simitlerden farklı olarak susamsızdır ve yörede yetişen kokulu üzümlerden yapılan pekmeze batırılırak yapılır.

Un, maya, tuz, pekmez gibi malzemelerle hazırlanır ve önce haşlanır sonra pişirilir. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu simit, Rize'de pastanelerde ve sokak satıcılarında her sabah taze olarak bulunur.

9. Hamsiköy Sütlacı

Trabzon'un Hamsiköy bölgesinde yıllardır geleneksel şekilde hazırlanan fırın sütlaç, 2017 yılında coğrafi işaret belgesi alarak tescillenmiştir. Sadece süt, pirinç, şeker, tuz ile hazırlanır. Bölgeye ait bitki örtüsünde otlayan hayvanlardan elde edilen süt, tatlının tadını etkiler, bu da tatlıyı özel kılan en önemli noktalardan biridir.

Porsiyonluk tabaklarda fırında pişirilir, üzeri çıtır tabakayla kaplanır. Hamsiköy ve çevresindeki köylerde kafe ve lokantalarda bu tatlıyı taze ve geleneksel haliyle bulabilirsiniz.

10. Kuymak

Karadeniz'de en bilinen kahvaltılıklardan biri olan kuymak, yalnızca sabah değil neredeyse günün birçok öğününde sofralarda yer bulur. Bol tereyağı, mısır unu ve kolotpeyniri gibi malzemelerle hazırlanır.

Doğru kıvamda pişirildiğinde peynir uzadıkça uzar bu da kuymağı eşsiz kılar. Sıcak olarak tava ile sofralarda sunumu yapılır. Bölgede birçok restoranda özenle hazırlanan kuymağı deneyimleyebilirsiniz.