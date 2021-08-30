Karadeniz'de doğa tatiline rağbet arttı

Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalar, milli parklar ve vadiler, doğayla baş başa kalmanın keyfini süren tatilcilerin uğrak yeri oldu.

Karadeniz Bölgesi, son yıllarda doğa tatili tercih edenlerin gözde adresi haline gelirken, salgın döneminde uzun süre evde kalanlar, yaz tatili planlamalarını doğadan yana kullanıyor.

Karadeniz'e gelen tatilciler, özellikle hafta sonlarında yaylalar, milli parklar, vadiler ve şelalelerde serinliyor, doğa yürüyüşü yapıyor. Termal kaplıcalarda şifa arayanlar da sıcak su havuzlarına giriyor. Rize'de doğayla iç içe tatil mekanlarında doluluk hafta sonlarında yüzde yüz seviyelerine ulaşıyor.

"SERİN HAVA VE DOĞASI TERCİH NEDENİ"

Doğada tatil yapan Emre Şentürk, "Muhteşem bir manzaranın arasında tatilimizi yapıyoruz. Yemyeşil bir ortam var" dedi.

"HARİKA BİR YERE GELDİM"

Ergun Kutlu ise "Viyana'dan geliyorum. Harika bir yere geldim. Yaylalarda gezerek ruhumu dinlendiriyorum. Pandemi sürecinde kalabalıktan uzak durmak da önemli, bunu da burada sağlıyoruz" diye konuştu.

"YAYLALAR, BİZİ SICAK ORTAMDAN UZAKLAŞTIRIYOR"

Türkiye'nin değişik yerlerinde tatil yaptığını söyleyen Engin Şentürk de "Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirdiği bir dönemdeyiz. Karadeniz yaylaları havasıyla bizi bu sıcak ortamdan uzaklaştırıyor. Bunu bilerek buraya geldim. Yeşilin bin bir tonuyla yaylalar bizlere muhteşem manzaralar sunuyor. Çok keyif aldığımız bir tatil geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İZOLE BİR TATİL İÇİN YAYLALAR TERCİH EDİLİYOR

Turizmci Amaç Ekşi de vakaların yeniden artış gösterdiği dönemde kalabalıklardan uzaklaşmak isteyenler izole bir tatil için yaylaları tercih ettiğini belirterek "Yaz sıcağının kendini iyice hissettirdiği bu dönemde serin havası ve muhteşem doğasıyla Karadeniz yaylaları yerli yabancı turistlerin yine ilgi odağı" dedi.