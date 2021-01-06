KKTC'ye eski kimliklerle gidilemeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk vatandaşlarının eski kimlikleriyle 30 Haziran 2021'den sonra KKTC'ye giriş yapamayacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski tip nüfus cüzdanlarına ilişkin açıklama yaptı.

Eminyet'ten yapılan açıklamaya göre, sahteciliği kolaylıkla yapılabilen ve taklit edilebilen eski tip nüfus cüzdanlarının yerine 02 Ocak 2017 tarihinden itibaren güvenlik özellikleri yüksek, taklidi güç ve biyometrik verilerle desteklenmiş yeni tip kimlik kartlarının üretildiği hatırlatıldı.

KKTC'YE YENİ KİMLİKLE GİRİLEBİLECEK

30 Haziran 2021 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de eski kimliklerle giriş yapılamayacağı belirtildi.

SAHTECİLİK VURGUSU

Açıklamada, "Hudut kapılarımızdan ülkemize giriş ve çıkış işlemlerinde yapılan incelemelerde, eski tip nüfus cüzdanları ile geçişlerin devam etmesinin büyük bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu, başta terör örgütleri olmak üzere birçok suç örgütü üyelerinin söz konusu nüfus cüzdanlarında sahtecilik yapmak suretiyle yurt dışına çıkış yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

Bu itibarla, 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla KKTC'ye çıkış yapacak Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemlerinin sonlandırılacaktır." denildi.