Konya'daki Meyil Obruk Gölü'ne nasıl gidilir?

Pembe rengiyle dikkat çeken Meyil Obruk Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Bakteri nedeniyle rengi pembeye dönen Meyil Obruk Gölü'ne nasıl gidilir?

Konya Karapınar'daki Meyil Obruk Gölü, son günlerde görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Tuzlu su niteliğinde olan Meyil Obruk Gölü'nün içerisinde fazla canlı yaşamıyor ve buna bağlı olarak gölün içersinde bakteriler oldukça yaygın. Zaman zaman suların azalmasına bağlı olarak bakteri patlaması yaşanması ile suyun rengi değişebiliyor.

PEMBE RENKLİ GÖL: MEYİL OBRUK GÖLÜ

Ara ara suyun azalması ile de rengi pembeye veya kırmızıya dönen göllerden biri de Meyil Obruk Gölü...

Bozkırın ortasındaki göl, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla suyun içindeki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge bürünüyor.





MEYİL OBRUK GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Peki, 1 kilometreden fazla çapa sahip olan Meyil Obruk Gölü'ne nasıl gidilir?

Konya'da bulunan Meyil Obruk Gölü'ne gidebilmek için, göle yakın güzergahtaki otobüs hatlarını veya hafif raylı araçları kullanmanız gerekmektedir.

Obruk gölü adresine Otobüs veya Hafif Raylı ile ulaşabilirsiniz.

OTOBÜS İLE ULAŞIM

Yakında duran otobüs hatları: 52-A, 53-A, 56-A, 97-C

HAFİF RAYLI ARAÇ İLE ULAŞIM

Yakında duran hafif raylı: H2





Meyil Obruk Gölü'nün rengi pembeye dönüştü ViDEO

