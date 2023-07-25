Kruvaziyer gemi ile Bodrum'a 3 bine yakın turist geldi Koronavirüs salgınında alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile tekrar başlayan kruvaziyer turizmi artan bir ivme ile devam ediyor.

AA Ege'den Karadeniz'e kadar kruvaziyer gemileri birçok il ve ilçeye birden demirlemeye başladı. Yolcu sayıları, geminin yanaştığı limanda yaptığı harcamalar nedeni ile önem kazanıyor. Bugünlerde ise kruvaziyer turizm açısından Muğla'nın Bodrum ilçesi en revaçta olan limanlardan. Bodrum'a bugün gelen "Norwegian Jade" kruvaziyeri ile gelen ABD uyruklu 2 bin 721 yolcu ile 1.007 personel ilçeyi tanıma imkanı buldu. Yolcular Bodrum'da alışveriş yaptı Bahamalar bayraklı "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirleyince, yolcular da alışveriş yaparak esnafa katkı sağladı. Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini gezdiler Rodos Limanı'ndan gelen 294 metrelik yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular da tarihi turistik yerleri gezdi. Gemi, akşam Mikanos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.