DHA

Avrupa'nın özel doğal alanlarından biri olan ve PAN Parks sertifikası alarak bu statüyü kazanan Küre Dağları Milli Parkı, son günlerde etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüsüne büründü. 37 bin 753 hektarlık alanıyla doğaseverlerin ilgisini çeken milli park, özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası gibi bölgelerinde kar manzaralarıyla büyüledi.

YEŞİL AĞAÇLARIN ÜZERİNDE BEMBEYAZ BİR DOĞA TABLOSU

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın il sınırlarında yer alan Arıt köyleri çevresindeki bölümlerinde, 1400 metreye kadar yükselen dağlar, kar yağışı altında muazzam bir güzellik sergiledi. Yağışın ardından kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı. Her mevsim ayrı bir görsel şölen sunan milli park, karın dinmesinin ardından güneşin kendini göstermesiyle bambaşka bir atmosfer kazandı. Kışın tüm zarafetini içinde barındıran bu özel parkta, etkileyici manzaralar doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Milli parkın zirveye yakın ‘uzun çarşı’ bölümünde ise nefes kesici bir manzara ortaya çıktı.

DAĞLARIN BEYAZ ÖRTÜSÜ VE EŞSİZ GÖRSELLİK

Küre Dağları Milli Parkı eteklerindeki Sıralı, Esbey, Söğütlü, Aydınlar, Çorak, Hoşköy, Hatipler, Ören, İmamlar, Yeniköy, Umar, Turanlar, Çöpbey ve Hıdırlı köylerinin bulunduğu alanlarda, karla kaplanmış dağlar dronla görüntülendi. Bu köyler ve etrafındaki muazzam doğa manzaraları, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.