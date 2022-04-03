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    Kuşadası'ndan Sisam'a feribot seferleri başladı

    Yunanistan'ın turistik adası Sisam'a (Samos) 2 yıldır yapılamayan feribot seferleri kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeniden başladı.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 14:38
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    Kuşadası'ndan Sisam'a feribot seferleri başladı

    Kuşadası ile Yunanistan'ın Sisam ve Patmos adaları arasında haftanın 2 günü karşılıklı olarak yapılan feribot seferlerinde pandemi nedeniyle 2 yıldır uygulanan kısıtlama geçen 7 Şubat ayında kaldırıldı.

    Kararın ardından Kuşadası'ndan Sisam'a ilk feribot seferi bugün yapıldı. Sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaşan 'Sea Star Rhodes' isimli katamaran, 19 yolcusuyla Sisam'a hareket etti. Feribot seferlerinin yeniden başlamasının, Kuşadası'nda deniz turizmine hareket getirmesi bekleniyor.

    "İKİ TARAF DA ÖZLEMLE BEKLİYORDU"

    Uzun bir aradan sonra tekrar Sisam'a gittiği için çok mutlu olduğunu belirten Binali Dikme, "Eşimle birlikte yurt dışında yaşıyoruz. Kısıtlama nedeniyle 2 yıldır Sisam'a gidemiyorduk.  Seferlerin yeniden başlamasına çok sevindik" dedi.

    Kuşadası'nda esnaflık yapan Şaban Şenok ise, "Feribot seferlerinin başlamasını iki taraf da özlemle bekliyordu. Feribot turları, ekonomik açıdan hem Kuşadası'na hem de Sisam'a önemli katkı yapacak. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Feribot firmasının sorumlusu Regaip Pektaş da "Sisam'a nisan ayının sonuna kadar haftada 2 gün feribot seferi düzenleyeceğiz. Yaz sezonun başlamasıyla birlikte sefer sayısını artıracağız. Turizmciler olarak 2 yıldır çok zor günler geçiriyorduk. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum" diye konuştu.

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