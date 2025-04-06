DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Karabağlar Yaylası, yüzyıllar boyunca şehrin kültürel ve doğal zenginliklerinin bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Seyyah Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bahsedilen bu yayla, doğal yapısını koruyarak günümüze kadar gelmiş.

YAZIN İNİLEN YAYLA

Alışılmış yaylalardan farklı olarak yüksek rakımlarda değil, daha alçak bir konumda yer alıyor ve şehir merkezinin aksine, daha alt bir bölgede bulunuyor. Bu özgün konumu ve serin havası sayesinde özellikle yaz aylarında tercih ediliyor. Yaylaya giden yollar dar ve virajlı olduğundan, iki aracın yan yana geçmesi çoğu zaman mümkün olmuyor. Bu durum, sürücülerin birbirine yol verme ve anlayışlı bir trafik kültürü sergilemesine yol açıyor.

YAZIN BİLE SERİN BİR ORTAM

Karabağlar Yaylası, yaklaşık 9 kahvehane ve her birinde bir mescit bulunan sosyal alanlara sahip. Bu kahvehaneler, bölge halkı için sadece dinlenme yerleri değil, aynı zamanda sosyal bir araya gelme noktası işlevi görüyor. Yaylada yaklaşık 4 bin 500 hane bulunuyor ve bunların 4 binden fazlası yaz aylarında aktif olarak kullanılıyor. Karabağlar Yaylası, Muğla şehir merkezine nazaran birkaç derece daha serin olup, sıcak günlerde bile rahatlatıcı bir serinlik sunuyor. Dağlık bir arazi yerine ova üzerine yerleşen bu yayla, doğa ile iç içe bir yaşam arayanlar için mükemmel bir sığınak. Doğal yapısının büyük ölçüde bozulmadan kalması, burayı Muğla halkı ve doğa severler için alternatif bir yaşam alanı haline getiriyor.