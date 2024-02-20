Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala gezi Erzurum'un karla kaplı Narman ilçesindeki peribacalarına gelen ziyaretçiler, beyaz örtü üzerinde atlarını koşturup gezinti yaptı.

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AA & Ensonhaber

Narman Peribacaları, Amerika'daki ünlü Grand Canyon'a benzerliğiyle dikkat çekiyor ve Erzurum kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta konumlanıyor.

Bu doğal güzellik, 12 ayrı kanyonla zenginleşmiş durumda.

Son zamanlarda bölgede etkili olan yağışlar, peribacalarını karla kapladı.

Bu büyüleyici manzarayı doğaseverler ve turistler, Narman-Pasinler kara yolunun 7. kilometresinden görebiliyor.

Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala gezi - FOTO GALERİ

Kar altındaki doğada atlarla gezinti

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği peribacaları, yağan karla kırmızı-beyaz görünüme kavuştu.

Bölgenin önemli turizm potansiyelinin başında yer alan peribacalarına atlarıyla gelen bazı ziyaretçiler de dikkat çekti.

Atlarını kar üzerinde dörtnala koşturan vatandaşlar, eşsiz manzarada keyifli vakit geçirdi.