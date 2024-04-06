Niğde'de Aladağlar profesyonel dağcıların ve doğaseverlerin gözdesi oldu Aladağlar'da 100 yıldan fazla süredir profesyonel dağcılık yapılıyor. Bölgeye olan ilgi yapılacak spor faliyetlerini artması ve aynı zamanda turizm açısından da ilgi görmesi ile birlikte zirveye çıktı.

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İHA

Türkiye'nin dört bir yanı farklı özellikleriyle turist çekmeye devam ediyor.

Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Çukurbağ köyünden Aladağlar Milli Park’a giriş yapan dağcılar 3 bin metrenin üzerindeki zirvelere tırmanma imkanı buluyor.

Niğde, Kayseri ve Adana sınırları içinde yer alan Aladağlar, zirveleri ile dağcıların, eşsiz manzarası ile doğaseverlerin buluşma noktası haline geldi.

Aladağlar; kaya tırmanışı, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık gibi faaliyetlere imkan tanıması ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda maceracıyı kendisine çekiyor.

Kızılkaya, Demirkazık, Kaldı ve Emler Aladağlar’ın en önemli zirvelerinden

Doğu Toroslar dağ silsilesine ait en yüksek, iç içe zirveler grubunu içinde barındıran Aladağlar’ın en önemli zirveleri arasında 3 bin 767 metre Kızılkaya, 3 bin 756 metre Demirkazık 3 bin 748 metre Kaldı ve 3 bin 723 metre ile Emler gibi çok sayıda zirve yer alıyor.

Trekking ve kamp yapmak isteyenler için

Aladağlar’da zirve tırmanışı yapmadan trekking ve kamp yapmak isteyenler için Emli Vadisi, Kazıklıali Kanyonu gibi farklı rotalar da yer alıyor. Sarp kayalıklarda yaşanan kazalar ve çığ düşmesi nedeniyle çok sayıda dağcının hayatını kaybettiği Aladağlar üzerinde gezi ve tırmanış yapacak sporcuların dağcılık faaliyetlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaya tırmanışı eğitimleri veriliyor

Cımbar Vadisi ve Kazıklıali Kanyonu olarak bilinen bölgede dağcılar ve eğitmenler temel dağcılık eğitimlerinin verildiği bir çok parkur bulunuyor. Lisanslı eğitmenler ya da sporcular tarafından zorluk derecelerine göre değişen parkurlarda verilen eğitimlerde dağcılık faaliyetlerine başlamak isteyen sporculara kaya tırmanışı eğitimleri veriliyor.

Film yapımcılarının gözdesi Aladağlar

Dağcılar, macera tutkunları ve doğaseverlerin ilgi gösterdiği Aladağlar Milli Parkı bölgesi son yıllarda birçok film yapımcısı tarafından doğal film platosu olarak da değerlendiriliyor.

Daha önce "Mavzer", "Karanlık Madde", "Yer Eksi İki" gibi filmlerin çekildiği Aladağlar sadece doğaseverlerin değil aynı azmanda farklı atmosferi ile son yıllarda film yapımcılarının da gözdesi haline geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)