Pasaportsuz da mümkün! İşte kimlikle seyahat edebileceğiniz 5 ülke

Yurtdışına çıkmak isteyen ancak pasaport ve vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenler için TC kimlik kartı ile gidilebilecek ülkeleri sıraladık...

Evet, vizesiz seyahat gibi pasaportsuz seyahat de mümkün...

Yurt dışı tatillerine çıkmak isteyenlerin en çok zaman alan işlemleri, pasaport ve vize işlemleridir. Bu işlemlerle uğraşmadan tatil yapmak isteyenlerin ise pasaport ve vize almadan, yalnızca kimlikle giriş yapabilecekleri ülkeler bulunmaktadır.

Konsolosluğa gitmeden, vize ücreti ödemeden, pasaport yenilemeden kısacası ekstra para harcamadan ucuza yurt dışı tatili yapmak için bu ülkeleri de gezilecek yerler listenize ekleyebilirsiniz.

Ancak çipli kimlik kartı zorunluluğu ile birlikte, sınır kapısında verilen yurt dışı çıkış formunun eksiksiz doldurulması ve yurt dışı harcının yatırılmış olması pasaportsuz seyahat için gereklidir.

Hangi ülkelere pasaportsuz gidiliyor diye merak edenler için listemizi hazırladık.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Yavru Vatan KKTC, Türk vatandaşlarından pasaport istemiyor. 30 güne kadar vize almaya ihitiyaç duymadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni keşfetmeye yeni çipli kimlik kartınızı göstererek gidebilirsiniz. Eski ve fotoğrafsız kimlikler artık KKTC girişlerinde kabul edilmemektedir.

KKTC’nin başkent’i Lefkoşa’ya gidebilir, dilerseniz buradan Girne, Gazimağusa, Karpaz, Güzelyurt gibi adanın turistlik noktalarına geçiş yaparak tatilinizi unutulmaz kılabilirsiniz.

UKRAYNA

Ukrayna’da Türk vatandaşlara kapısını pasaportsuz ve vizesiz açanlardan.

180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna’ya eğer pasaport almadan seyahat etmek istiyorsanız yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik kartınızın olması gerekmektedir.

Kyiv, Lviv ve Odessa turlarıyla hem tarihi hem de ekonomik bir tatil yapabilirsiniz.

GÜRCİSTAN

Turist olarak Gürcistan’ı ziyaret etmek isterseniz 1 yıla kadar ülkeye vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ayrıca pasaportsuz turlara katılabilir, sadece kimlik göstererek seyahat edebilirsiniz. Yalnız sadece yeni fotoğraflı ve çipli kimlik kartı sahiplerinin pasaport olmadan ülkeye giriş yapabileceğinin altını çizmekte fayda var.

Kafkasya'nın güneyinde bulunan tarihi ve turistik yerleri ile meşhur Gürcistan, zevkli bir tatil rotası olabilir.

AZERBAYCAN

3 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriyle Türkiye ile olan vize uygulaması kaldırılan Azerbaycan'a vize almadan, pasaport göstermeden sadece yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik belgenizle seyahat edebilirsiniz. Bu vize muafiyetine bağlı olarak iki ülke vatandaşları 90 günü aşmamak kaydıyla pasaportsuz giriş-çıkış yapabilirler. 90 günü aşan durumlarda ise ikamet izni başvurusu zorunludur.

MOLDOVA

Türk vatandaşlarının çipli kimlik kartıyla vize almadan seyahat edebilecei son ülke Moldova. 90 günü aşmayacak seyahatleriniz için vize muafiyetinden yararlanarak ülkeye giriş yapabilirsiniz. Eğer 90 günü aşacak bir seyahat planınız varsa sahip olduğunuz pasaport türüne göre Moldova vizesi almanız gerekebilir.