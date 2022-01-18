Polonya Çalışma Vizesi – Çalışma İzni Hakkında Bilgi

Çalışma vizesi alarak Polonya’ya gidecek Türk vatandaşları, çalışma izni hakkında bilgileri araştırıyor.

Schengen Vize için https://www.schengenvize.net adresinden giriş yaparak, başvurularınızı yapabilirsiniz.

Polonya Çalışma İzni Nedir?

Polonya çalışma izni; Polonya vatandaşı olmayan kişilerin, uzun süreli D tipi vize başvurusu yaparak, yasal yolla Polonya’da oturum izni ve çalışma izni almalarını sağlar. Polonya’da çalışma izni; işveren ve çalışan arasında oluşturulmuş şartlar doğrultusunda oluşturulur.

Polonya vatandaşı olmayan kişiler; çalışma izni alarak, yasal şekilde Polonya’da çalışmak için, Polonya çalışma vizesine başvuru yapması gerekir. Polonya çalışma izinleri A/B/C/D/E ve S tipi olarak verilir ve kişiler, bu tiplerden birine başvuru yapar.

Polonya Çalışma İzni Nasıl Alınır? Polonya İzni Almak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Polonya çalışma izni almak için başvuru yaparken, bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. İlk olarak; Polonya’da çalışacağınız firmadan, çalışmaya kabul edildiğinize dair bir davet mektubu ve iş sözleşmesi oluşturulması gerekir.

Polonya’da çalışacağınız firmadan gelen davet mektubu ve iş sözleşmesinin, başvuru sahibi tarafından imzalanıp, diğer evraklarla birleştirilerek, Polonya’da çalışacağınız firmaya geri göndermeniz gerekir.

Firma evraklar konusunda daha detaylı bilgilendirme yaptıktan sonra, sizin adınıza çalışma izni başvurusunu yapar ve çalışma izni belgesi, tarafınıza gönderilir. Aldığınız çalışma izniyle birlikte, diğer vize başvuru evraklarını birleştirerek, Polonya Başkonsolosluğu’na çalışma vizesi için başvuru yapabilirsiniz.

Polonya Çalışma Vizesi Nedir?

Polonya çalışma vizesi; Polonya’da uzun süreli, yasal olarak çalışabilmek için, Ulusal vize olan D tipi uzun süreli vize türüdür. Bu vize türüyle; uzun süre Polonya’da oturum izni alabilir ve uzun süre çalışabilirsiniz.

Daha sonrasında eğer tercih edilirse; aile birleşimi vizesine başvurarak ailenizle yaşamak için talepte bulunabilirsiniz.

Polonya Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Polonya çalışma vizesi alırken; Polonya’da bir firma ile anlaşmış olmanız, firmaya kabul edilmeniz ve Polonya’daki firmanın gönderdiği davet mektubu ve çalışma izninin orijinal belgesiyle başvuru yapmanız gerekir.

Orijinal belgelerle birlikte, vize başvurusu için gerekli olan belgeler birleştirilerek, Polonya Konsolosluğu’ndan Vfs Global vize randevu >> https://www.schengenvize.net/polonya-vfs-global-randevu/ alınarak başvuru yapılır. Çalışma vizeniz onaylandıktan sonra, Polonya’ya gidebilir ve oturum kartınızı alabilirsiniz.

Polonya Çalışma Vize Başvurusu Nereden Yapılır?

Polonya çalışma vize başvurusu Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ya da Polonya Ankara Büyükelçiliği’ne yapılabilir.

Polonya İstanbul başkonsolosluğu yetki alanları: Adıyaman, Van, Ağrı, Yalova, Ardahan, Uşak, Ardahan, Uşak, Artvin, Tekirdağ, Aydın, Tunceli, Aydın, Trabzon, Balıkesir, Şırnak, Batman, Siirt, Bayburt, Şanlıurfa, Bilecik, Sakarya/Adapazarı, Bingöl, Rize, Bitlis, Osmaniye, Bursa, Muş, Çanakkale, Mardin, Denizli, Muğla, Denizli, Manisa, Diyarbakır, Malatya, Edirne, Kütahya, Elazığ, Kırklareli, Erzincan, Kilis, Erzurum, Kars, Gaziantep, Kahramanmaraş, Gümüşhane, İzmit/Kocaeli, Hakkari, Iğdır, İstanbul ve İzmir illerini kapsar.

Polonya Ankara Büyükelçiliği yetki alanları: Adana, Zonguldak, Afyon, Yozgat, Aksaray, Tokat, Amasya, Sivas, Ankara, Sinop, Antalya, Samsun, Bartın, Ordu, Bolu, Niğde, Burdur, Nevşehir, Çankırı, Konya, Çorum, Konya, Düzce, Kırşehir, Eskişehir, Kırıkkale, Hatay, Kayseri, İçel/Mersin, Kastamonu, Isparta, Karaman ve Karabük’tür.

Bu illerden gelen kişiler, başkonsolosluk ya da büyükelçiliğe başvuru yaparak, vize alabilirler.

Polonya Çalışma Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Polonya çalıma vizesi, ortalama 10-15 gün içinde sonuçlandırılır. Ancak ek belgelerin talep edilmesi, konsolosluğun diğer işlerinin yoğun olması ya da resmî tatil günlerine denk gelen başvuruların süresi uzayabilir.

Bu yüzden Polonya’ya seyahat tarihinizden en az 1-2 ay önce, çalışma vizesi için başvuru yapılması önerilir.

Polonya Çalışma Vizesi için Gerekli Evraklar

Polonya çalışma vizesi evrakları, doğru ve eksiksiz, güncel bilgilerin olduğu evraklardan oluşturulmalıdır.

Çalışma vizesi evrakları;

Polonya ulusal vize başvuru formu (güncel tarihli, ıslak imzalı ve doğru bilgilerle doldurulmuş olmalıdır).

Güncel pasaport (son 3 yıl içinde verilen Polonya ve diğer Schengen ülkelerine giriş vizelerinin fotokopileri, e-devlet üzerinden alınacak pasaport protokolü ve eski pasaportlar).

2 adet biyometrik fotoğraf

En az 30bin Euro ile 50bin Euro arasında alınmış seyahat sağlık sigortası veya Polonya Sosyal Sigortalar Kurumu ZUS tarafından verilmiş sigortalı olunduğuna dair kanıt

Polonya çalışma izni (hem fotokopi hem orijinal belge)

Polonya’daki firmadan alınmış; antetli, ıslak imzalı ve kaşeli yazı (imza atan kişinin yetkisi, unvanı, adı ve soyadı olmalıdır).

Zorunlu olmamakla birlikte; Polonya’daki firmayla yapılan iş sözleşmesi (ancak vizenin onaylanması için önemlidir).

Nerede konaklanacağına dair bilgilerin bulunduğu belge

Mesleki eğitimi ve meslek diplomasını gösterir belge ya da sertifikalar

E-devlet üzerinden alınabilecek sigorta giriş bildirgesi, sigorta dökümü barkodlu şekilde alınmalıdır.

E-devlet üzerinden alınabilecek tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgâh adresi ve askerlik durumu belgesi

Türk vatandaşı haricindeki, yabancı uyruklu kişiler de başvuru yaparken, Türkiye’den çıkış tarihine kadar geçerli olacak ikamet tezkeresini başvuru dosyasına koymak zorundadır.

Şirket İçi Transfer için Gerekli Evraklar

Polonya çalışma vizesi alırken, şirket içi transfer belgeleri de hazırlanmalıdır. Hazırlanacak belgeler, 3 aydan eski olmamalı, güncel tarihli olmalıdır.

Türkiye’de çalışılan firma tarafından; antetli, kaşeli ve ıslak imzalı transfer dilekçe yazısı

Polonya’da çalışılacak firma ile bir bağ olduğunu gösterir sözleşme belgesi

Türkiye’deki firmanın son 3 ay içinde alınmış faaliyet raporu, imza sirküleri, güncel tarihli vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ve ticaret sicil tasdikname belgeleri

Türkiye’deki firma yetkililerince imzalanmış ve kaşelenmiş sigorta işe giriş bildirgesi

Türk firması tarafından ıslak imzalı ve kaşeli şekilde, çalışanın son 3 aya ait maaş bordrosu belgesi

Sunulan şirket içi transfer belgelerinin orijinalleriyle birlikte fotokopileri de hazırlanmalıdır. Hazırlanan tüm belgelere, konsolosluk görevlileri tarafından, gerekli durumlarda ek belge talebi de yapılabilir.

Schengen Vize ile Polonya Çalışma Vizesi Almanın Kolay Yolu

Polonya çalışma vizesi için en kolay Schengen vize almak isteyen Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu vatandaşlar, Schengen Vize schengenvize.net adresi üzerinden, uzmanlarımıza ulaşmalıdır.

Uzmanlarımız ile iletişime geçerek;

Polonya vize davet mektubu ve çalışma izin belgeniz elinize ulaşmış olması gerekir. Evraklarınızla birlikte, uzmanlarımızla iş birliği yapabilirsiniz.

Uzmanlarımız; durumunuza en uygun şekilde, Polonya çalışma vizesi evrakları konusunda sizi bilgilendirir ve belge listesini tarafınıza gönderir.

Evraklarınızın tüm kontrolleri vize uzmanlarımız tarafından dikkatlice incelenerek; eksik belgeler ya da hatalı belgeler tarafınıza bildirilir ve başvuru dosyasının düzeltilmesi sağlanır.

E-devlet üzerinden alınması gereken tüm evraklarınız, form ve dilekçeleriniz, uzmanlarımız tarafından hazırlanır.

Sizin için en uygun olacak vize başvuru randevusu alınarak, konsolosluk işlemleriniz, uzmanlarımızla beraber gerçekleştirilir. Yani uzmanlarımız, randevu zamanında da sizi yalnız bırakmaz.

Vize başvuru onay süreciniz tamamlandıktan sonra, pasaportunuz tarafımızdan teslim alınır ve başvuru sahibine iletilir.

Polonya Çalışma Vizesi Ücreti Ne Kadar?

Polonya çalışma vizesi ücreti, 2022 yılında 99 Amerikan doları olarak konsolosluk tarafından belirlenmiştir. Vize ücretleri Euro şeklinde tahsil edilir. Başvuru işlemleriniz, vize başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirildiğinde; form ve dilekçelerin hazırlanması, biyometri işlemlerinin yapılması, randevu alınması gibi işlemler için, hizmet bedeli de ayrıca belirlenir.

Polonya Eğitim, Öğrenci ve Erasmus Vizesi Hakkında Genel Bilgi

Polonya eğitim, öğrenci ve Erasmus vizesi için başvuru yapacak kişiler, belli kriterleri taşıyor olmalıdır. Erasmus programı; Avrupa’da üniversite ve yüksek öğrenim kalitesini artırmak ve diğer ülke üniversiteleriyle bilimsel ve kültürel çalışmalarda iş birliği yapmaktır.

Erasmus vizesi için;

Güncel pasaport

Vize başvuru formu

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Evli olan adaylar için evlilik cüzdanı

2 adet biyometrik fotoğraf

Uçak ve otel rezervasyonları

Tur ile gelecekler için, tur program kiti belgeleri

Seyahat masraflarının karşılanacağı dair sponsor teminatı

Başvuru sahibinin aktif banka hesap dökümü

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Erasmus programı için davetiye

Polonya’daki eğitim kurumundan davet mektubu

Türk üniversitesinden alınmış ıslak imzalı, kurum kaşeli orijinal hibe teyit mektubu

Hibe almadan gelecekler için; Türkiye’deki eğitim kurumundan alınmış katılım teyit yazısı ve maddi durumu kanıtlayan belge

Başvuru sahibinin ıslak imzalı, kaşeli orijinal öğrenci belgesi

Aynı zamanda başvuru sahibinin, Polonya’da kalış süresince, masraflarını karşılayabileceğine dair; son 3 aya ait olan ve hesabının bulunduğu bankadan alınmış, ıslak imzalı, kaşeli, hesap dökümleri istenir.

Eğer başvuru sahibine sponsor olacak biri varsa; sponsor olacak kişinin noter tasdikli taahhütname mektubu, Polonya’da kalma süresince, masrafların karşılanabileceğine dair, son 3 aya ait aktif hesap dökümleri, banka yetkilisi tarafından ıslak imzalı, kaşeli ve güncel tarihli şekilde alınmış olmalıdır.

Polonya Eğitim, Öğrenci ve Erasmus Vizesi Nasıl Alınır?

Polonya eğitim, öğrenci ve Erasmus vizesi başvurusu yapılmadan önce; Polonya’daki eğitim görülecek kurumdan, kabul mektubunun alınmış olması gerekir. Kabul mektubunun alınmasıyla birlikte; Türkiye’de bulunan resmi ikametgâhınızın bulunduğu şehirden başvuru işlemleri başlatılır.

Eğitim, öğrenci ve Erasmus vizesi için başvurular; vize başvuru merkezleri aracılığıyla yapılır ve evrakların eksiksiz ve doğru belgelerden, güncel tarihli olarak hazırlanması gerekir.

Başvuru evrakları, randevu sistemiyle konsolosluğa ya da büyükelçiliğe yapılır. Başvuruyla birlikte verilecek takip fişi ile, pasaportunuzun akıbetini öğrenebilirsiniz. Kargo ile elinize ulaşmasını istiyorsanız, bunu başvuru esnasında belirtmiş olmanız gerekir. Ancak böyle bir uyarı yapmadıysanız, başvuru merkezinden pasaportunuzu alabilirsiniz.

Polonya Eğitim, Öğrenci ve Erasmus Vize Başvurusu Nereden Yapılır?

Başvurular Polonya İstanbul Başkonsolosluğu, Polonya Ankara Büyükelçiliği’ne yapılır. Konsolosluk ve büyükelçiliğin yetki alanları farklıdır.

Polonya İstanbul Başkonsolosluğu yetki alanları: Adıyaman, Van, Ağrı, Yalova, Ardahan, Uşak, Artvin, Tekirdağ, Aydın, Tunceli, Balıkesir, Trabzon, Batman, Şırnak, Bayburt, Siirt, Bilecik, Şanlıurfa, Bingöl, Sakarya/Adapazarı, Bitlis, Rize, Bursa, Osmaniye, Çanakkale, Muş, Denizli, Mardin, Diyarbakır, Muğla, Edirne, Manisa, Elazığ, Malatya, Erzincan, Kütahya, Erzurum, Kütahya, Gaziantep, Kırklareli, Giresun, Kilis, Gümüşhane, Kars, Hakkari, Kahramanmaraş, İstanbul, İzmit/Kocaeli, İzmir ve Iğdır’dır.

Polonya Ankara Büyükelçiliği yetki alanları: Adana, Zonguldak, Afyon, Yozgat, Aksaray, Tokat, Amasya, Sivas, Ankara, Sinop, Antalya, Samsun, Bartın, Ordu, Bolu, Niğde, Burdur, Nevşehir, Çankırı, Konya, Çorum, Kırşehir, Düzce, Kırıkkale, Eskişehir, Kayseri, Hatay, Kastamonu, İçel/Mersin, Karaman, Isparta ve Karabük’tür.

Bu bölgelerde ikamet eden Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler, başvurularını bu yetki alanlarına göre yapabilir.

Polonya Eğitim, Öğrenci ve Erasmus Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Polonya eğitim, öğrenci ve Erasmus vizesi; evrakların tam ve güncel tarihli olması durumunda, en fazla 10-15 gün içinde sonuçlanır. Ancak başvurular ayrıntılı şekilde incelenir. Bu yüzden bu tarih biraz daha uzayabilir.

Bunun yanında vize başvuru sonuçlanma süresi; konsolosluğun ek belge istemesi, konsolosluğun yoğun işleri ya da resmî tatil günleri gibi nedenler, vize sonuç süresini daha da uzatabilir. Bu yüzden başvuru sahiplerinin; seyahat tarihinden en az 1-2 ay önce vize başvurusu yapmalarını tavsiye ederiz.

Polonya Eğitim, Öğrenci ve Erasmus Vizesi için Gerekli Evraklar

Polonya eğitim, öğrenci ve Erasmus vizesi belgeleri, güncel tarihli belgelerden hazırlanmış olmalıdır.

Islak imzalı ve güncel tarihli, Polonya ulusal vize başvuru formu

Güncel pasaport

2 adet biyometrik fotoğraf

Öğrencilere özel, en az 30bin Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası

Eğitim alındığına dair ya da eğitim kurumuna kabul edildiğini gösterir belge

Erasmus programına kabul edildiğini gösterir, Üniversiteden alınmış teyit belgesinin orijinali

Konaklama evrakları

Eğitim ücretli ise ödemelerin yapıldığına dair ödendi belgesi

Eğitim masraflarının karşılanacağına dair mali durumu gösterir belgeler

Aktif öğrenciler için öğrenci belgesi ya da mezun olunmuşsa diploma

Erasmus programı ya da normal eğitim için, yabancı dil yeterlilik sertifikası

Temiz kaydı için adli sicil belgesi

Türkiye’de öğrenci olduğunu kanıtlar güncel öğrenci belgesi ibraz edenler ve 35 yaş üstü kişiler dışındakiler için, askerlik durumu belgesi

Yabancı uyruklu kişiler için, Türkiye’den çıkış tarihine kadar geçerli olacak ikamet tezkeresi hazırlanmalıdır.

Gerektiğinde bu belgelere ek belgeler de konsolosluk görevlileri tarafından talep edilebilir.

Sponsor Olacak Kişinin Banka Hesabında Bulunması Gereken Miktar

Eğitim masrafları için sponsor olacak kişinin banka hesabında, en az 25bin TL bakiye bulunmalıdır.

Geri dönüş masrafları için; toplamda 3200 Polonya zlotisi olmalıdır.

İkamet masrafları için; 4 farklı seçenek bulunur. Kira sözleşmesi, aylık kira bedeli ve kullanım giderlerinin bulunduğu kullanım ödüncü sözleşmesi, emlak vergisi ve harçları ile kullanım giderlerinin olduğu gayrimenkul mülkiyeti ile otel konaklama gecelik ücreti söz konusudur.

Geçim masrafları için; tek başına yaşayanlar için aylık 701 Polonya zlotisi, aileler için ise aylık 528 Polonya zlotisi ödenmelidir.

İkamet masrafları içinde bulunan kira sözleşmesi ve kullanım ödüncü sözleşmesi masrafları düşülerek, kalan belgelenen mali kaynak tutarları hesaplanır.

Sponsor Olacak Kişinin Hazırlaması Gereken Evraklar

Masraflar için sponsor olacak kişinin statüsüne göre evraklar değişkenlik gösterir.

Emekli kişiler: Sigorta tescil ve sigorta hizmet dökümü, son 6 aya ait, imzalı ve kaşeli banka hesap dökümü, varsa topu ya da araç ruhsat fotokopisi ile sponsorluk dilekçesi hazırlanır.

Çalışan kişiler: Çalıştığı şirketten imzalanmış ve kaşelenmiş şekilde; son 6 aya ait maaş bordrosu, sigorta tescil ve sigorta hizmet dökümü, son yıla ait vergi levhası, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, son 6 ay içinde alınmış şirket faaliyet raporu, son 6 ay içinde, en az 25bin TL’lik bir hesap bakiyesi, varsa tapu ya da araç ruhsatı ile sponsorluk dilekçesi hazırlanmalıdır.

İşverenler için: Son yılın vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, son 6 ay içinde alınan firma faaliyet raporu, son 6 ay içinde en az 25bin TL hesap bakiyesi, imzalı ve kaşeli banka hesap dökümü, varsa araç ve tapu ruhsatıyla, sponsor dilekçesi hazırlanır.

Kamu çalışanları için: Kamu kurumundan imzalı ve kaşeli olarak alınmış, son 6 aya ait maaş bordrosu, imzalı ve kaşeli sigorta işe giriş belgesi, sigorta hizmet dökümü, son 6 ayı içeren ve en az 25bin TL bulunan banka hesap dökümü, varsa araç ya da ruhsat fotokopisi ile sponsorluk dilekçesi hazırlanır.

Çiftçiler için: Çiftçilik yaptığına dair belgenin orijinali ve fotokopisi, sigorta tescil ve sigorta hizmet dökümü, son 6 ay içinde en az 25bin TL, imzalı ve kaşeli banka hesap dökümü, varsa araç ve tapu fotokopisi ile sponsorluk dilekçesi hazırlanır.

Hazırlanacak belgeler 3 aydan eski olmamalı hem fotokopileri hem de orijinalleri hazırlanmış olmalıdır.

Schengen Vize ile Polonya Eğitim, Öğrenci ve Erasmus Vizesi Almanın Kolay Yolu

Polonya eğitim, öğrenci ve Erasmus vizesi almanın en kolay yolu Schengen Vize Schengenvize.net linki üzerinden uzmanlarımıza ulaşarak, başvuru işlemlerini gerçekleştirmektir.

Uzmanlarımız; vize başvurunuz için gerekli tüm belgelerinizi dikkatli şekilde kontrol ederek, eksik belgeleri ya da hatalı hazırlanmış belgeleri çıkartarak, yenilenmesini sağlar.

E-devlet üzerinden alınacak evraklarınız yanında; tüm form ve dilekçelerinizi hazırlayarak, prosedürün kusursuz işlemesini sağlıyoruz. Konsolosluktan sizin adınıza randevu alarak, randevu günü size eşlik ederek, randevunuzun kusursuz olması için çalışıyoruz. Vize başvurunuz sonuçlandığında; pasaportunuzu biz alıyoruz ve size kısa süre içinde iletiyoruz.

Polonya Eğitim, Öğrenci ve Erasmus Vizesi Ücreti Ne Kadar?

Polonya eğitim, öğrenci ve Erasmus vize ücreti, 99 Amerikan doları olarak belirlenmiştir. Vize başvuru merkezi aracılığıyla işlemleriniz gerçekleştirildiğinde, başvuru merkezinin hizmet bedeli de bu ücrete eklenir.

Kaynak: schengenvize.net