Pürenli yaylası, kampçıların yeni gözdesi oldu

Düzce’nin doğal güzelliklerinden Pürenli yaylası, farklı şehirlerden gelen ve hafta sonunu doğa ile geçirmek isteyen kampçıların tercihi olarak göze çarpıyor.

Hafta sonunu doğa ile bir arada geçirmek isteyen onlarca kampçı, Düzce’nin 28 kilometre uzaklığında ve Gölyaka ilçesi sınırları içerisinde olan Pürenli yaylasını tercih etti.

RENK CÜMBÜŞÜ

Rakımı bin 400 metre olan Pürenli yaylası, doğanın coşkusunu renk cümbüşüyle kaynaştığı, su sesinin kuş seslerine karıştığı, gelenlerin sessizlikle ve doğa ile baş başa kaldığı bir yayla olarak tanınıyor.

PÜRENLİ YAYLASI'NA GELENLER BURALARA DA GEÇİYOR

Bolu-Mudurnu ile sınır olan Pürenli yaylasından, Bolu-Abant Milli Parkı, Odayeri Yaylası, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ve Kardüz Yaylası’na ulaşım imkanı var.

KAMPÇILAR, İSTANBUL VE ANKARA’DAN GELİYOR

Düz çimenliklerle kaplı olan yaylada tabi bir de gölet bulunurken, İstanbul ve Ankara’dan gelen kampçıların hafta sonunu doğa ile geçirmek isteyenlerin tercihi oldu.