Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yasakların kalkmasının ardından kente iki günde yaklaşık 40 bin Rus turistin geldiğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle uzun bir dönem Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar yapılamadı. Rusya'nın yasakları kaldırmasının ardından turistler soluğu Türkiye'de almaya başladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Rus turistlere ilişkin eldeki verileri açıkladı.

YAKINDA ALMANLAR DA GELECEK

Yazıcı, "Dün 22 bin Rus turist gelmişti. Bugün ise 17 bin 571 Rus misafirimizi konuk etmeye başladık. Yaklaşık ortalama 10 bin civarında seyreden gelen turist sayısı dün itibarıyla 34 bin 996 seviyesine çıktı. İnşallah yakın zamanda Almanlar da gelecek ve turizm sektörü daha fazla hareketlenecek." ifadelerini kullandı.

Rus turistler akın akın Antalya'ya geliyor VİDEO

"ANTALYA EN GÜVENLİ KENTLERDEN BİRİSİ"

Antalya'nın nüfusuna oranla koronavirüs vakası en az tespit edilen iller arasında yer aldığına dikkati çeken Yazıcı, "Antalya en güvenli kentlerden birisi. Şehri tehdit edecek düzeyde bir vaka durumu söz konusu değil. Yerli ve yabancı tüm turistleri 'turizmin başkentine' davet ediyoruz." dedi.