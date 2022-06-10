Sırbistan vizesi 2022: Türkiye'den Sırbistan'a kimlikle gidilir mi, pasaport gerekli mi?

Sırbistan seyahati için Türk vatandaşlarından vize isteniyor mu, yeni kimlikle Sırbistan'a gidilebilir mi merak ediliyor. İşte Sırbistan seyahati hakkında bilmeniz gerekenler...

Ülkeler arası uygulanan anlaşmalar gereği, bazı vatandaşlardan vize veya pasaport istenmeyebiliyor.

Bugüne kadar Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) kimlikle seyahat mümkündü.

Sırbistan da bunlardan bir tanesi olmaya aday.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan ve Türkiye arasındaki seyahatlerde karşılıklı olarak pasaport yerine kimlik kullanılabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin tamamladığını ve protokol imzalanmasının ardından bu kararın uygulamaya geçeceğini duyurdu.

Türkiye'den Sırbistan'a gidecek olanlar, vize işlemlerine gerek olmadan belirlenen süre kapsamında seyahatlerini gerçekleştirebilecek.

"Sırbistan'a vize gerekiyor mu", "Sırbistan'a kimlikle gidilir mi" gibi sorular da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

Peki Sırbistan vize istiyor mu, pasaportsuz da gidilir mi? İşte konunun detayları...

Türkiye'den Sırbistan'a yeni kimlikle, pasaportsuz gidilir mi 2022?

Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor.

Sırp ve Türk vatandaşları yapılan anlaşma kapsamında her iki ülkeye vizesiz, sadece kimlikle seyahat edebilecek.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan hükümetinin aldığı bu karardan sonra kimlikle seyahat uygulamasının başlayabilmesi için taraflar arasında kısa süre sonra bir protokol imzalanacağını belirtti.