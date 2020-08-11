Tatil yapmayın diyen Melis Alphan tatile gitti

Koronavirüs nedeniyle Twitter'dan insanlara korku veren ve tatile gidilmemesini isteyen Melis Alphan, Bodrum'da denizin keyfini çıkardı.

Koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde birçok isim, sosyal medya hesaplarından insanlara farklı uyarılarda bulunmaya başladı.

Bu isimlerden biri de Melis Alphan oldu.

GİTMEYİN DEDİ KENDİ GİTTİ

Gazeteci Alphan, "Salgın sıfırlanmadan oteller açılsa, seyahat izni verilse dahi, tatile giden insanların COVİD19'a yakalanması halinde o bölgedeki hastanelerin kapasitesi zorlanabilir. Bu açıkcası, tatil yörelerinde yaşayan yerel halka da haksızlık. Bir yaz tatil yapmamak çok mu zor?" ifadeleriyle, insanların tatile gitmemesini istemişti.

Aradan bir süre geçti, sıcaklıklar iyice yükseldi. Tatile gitmeyin diyen Melis Alphan, Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarırken fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

"KAZANDIĞIM PARAYI İSTEDİĞİM GİBİ YERİM"

Melis Alphan, gelen eleştirilere ise şu ifadelerle yanıt verdi;

"Zaten 2 yıldır çeşitli sebeplerle tatile gitmemiştim. Normalleşme başlayınca temmuzda ben de kendi aracımla güvenli bir yere tatile gittim. Bu yüzden dünden beri nefret objesine dönüştürüldüm.

Kaldığım otelin ücretine kadar çıkarıp kinlerini kusuyorlar. Alın terimle paramı kazanırım, istediğim gibi de yerim." dedi.