Uzun yolculuklarda hayati tehlike: DVT

Seyahat edilecek yol eğer dört saatten fazla sürüyorsa gerekli önlemler alınmadığında hayati tehlikelere sebep olabiliyor...
Seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ne kadar heyecan verici, sakinleştirici olsa da uzun yolculuklar ''derin ven trombozu'' gibi hayati tehlike yaratan sağlık risklerini de beraberinde getirebilir.
Uçak, tren veya otobüsle yapılan ve dört saatten fazla süren yolculuklarda kan dolaşımında yavaşlama meydana gelmesi pıhtı oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Ancak alınacak önlemler ile bu riski önemli ölçüde azaltmak mümkün.
DERİN VEN TROMBOZU NEDİR?
Bacaklarda derin toplardamarlarda oluşan kan pıhtısı derin ven trombozu olarak tanımlanır. Baldır ve uyluk kaslarının içinde yer alan, cilt yüzeyinde herhangi bir şekilde görülmeyen damarları etkileyen pıhtı, fark edilmeyip tedavi edilmediğinde akciğerlere ilerleyerek ''pulmoner emboliye'' yol açarak hayati risk oluşturabilir.
UZUN SÜRELİ YOLCULUKLAR DVT RİSKİNİ NASIL ARTIRIR?
Yolculuk süresince aynı pozisyonda kalmak ve yolun dört saatten fazla sürmesi hareketsizlik süresini artıracağı için bu durum kan akışının yavaşlamasına neden olur.
Bacaklar sarkık konumda sabit kalıyorsa kan, toplardamarda birikebilir bu da pıhtılaşma ihtimalinin artmasına neden olur.
DVT GELİŞME RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER
Yolculuk öncesi iki ay gibi bir sürede ameliyat geçirmiş olmak
Hamilelik dönemi
Daha önce DVT veya pulmoner emboli geçirmiş olmak
DVT öyküsü olan birinci derece akrabalar
Hormonlu doğum kontrol yöntemleri
Obezite, kanser ve pıhtılaşma bozuklukları
Kalp yetmezliği, KOAH gibi yakın zamanlarda enfeksiyon geçirmiş olmak
Alçılı bacak
Yakın zamanda kalça veya diş protezi ameliyatı geçirmiş olmak
SEYAHAT SIRASINDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER
1. Hareketi artırmak
Her yarım saatte bir ayak parmaklarınızı oynatarak, ayak tabanınızı yere basarak, mümkünse saatte bir yürüyüş yaparak ve bacak hareketini engelleyecek eşyaları ayak çevrenizde bulundurmayarak kan dolaşımınızı hızlandırabilirsiniz.
2. Sıvı Tüketimi
Dehidrasyonu önlemek için bol sıvı tüketilmeli. Aynı zamanda alkol tüketimi ve uyku haplarından da uzak durarak hareketsizlik ve damar büzülmesini engelleyebilirsiniz.
3. Kompresyon (Basınçlı) Çorap Kullanımı
Risk grubundaysanız eczanelerde satılan kompresyon çoraplarını kullanabilirsiniz. Kompresyon çorapları baldır ve çevresindeki toplardamarlarda kan birikmesini önlemeye yardımcı olur.
YOLCULUK SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ
Yolculuğun ardından kısa süreli bir yürüyüşle kan dolaşımını harekete geçirmek hayati önem taşıyor. Baldırlarda kızarıklık, şişlik veya nefes darlığı gibi semptomlar varsa kısa sürede sağlık kuruluşundan destek alınmalıdır.