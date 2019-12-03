Şeyma Subaşı 'aldatıldı' iddiası

Acun Ilıcalı ile uzun süreli ilişkisini evlilikle taçlandıran ancak bu mutluluğu sadece 1 yıl süren ünlü fenomen Şeyma Subaşı, bu kez olay fotoğrafları ile değil, aldatılma hikayesi ile gündeme geldi.

SON OLARAK İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLER

Boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile bir aşka yelken açan, Türkiye ile Avrupa arası mekik dokuyan Subaşı, son olarak sevgilisi ile İstanbul'da buluşmuştu.

DUBAİ'DE SARMAŞ DOLAŞ DANS

DJ Senia, İstanbul ziyareti sonrası Dubai'ye geçti. Burada bir eğlence mekanında sahne alan yakışıklı DJ, iddiaya göre sonrasında aynı mekanda başka bir Türk kadını ile sarmaş dolaş eğlendi. İtalyan DJ bu anları, sosyal medyaya düşünce de Şeyma Subaşı çılgına döndü. Kısa süreli bir tartışma yaşayan çift, yollarını ayırma kararı aldı.