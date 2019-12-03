taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7455
Euro
6.366
Altın
1470.33
Borsa
108424.02
Gram Altın
271.614
Bitcoin
41882.08

Şeyma Subaşı 'aldatıldı' iddiası

Boşandıktan sonra DJ Guido Senia aşk yaşamaya başlayan Subaşı'nın aldatıldığı, bu nedenle de sevgilisi ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 13:17..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Acun Ilıcalı ile uzun süreli ilişkisini evlilikle taçlandıran ancak bu mutluluğu sadece 1 yıl süren ünlü fenomen Şeyma Subaşı, bu kez olay fotoğrafları ile değil, aldatılma hikayesi ile gündeme geldi.

SON OLARAK İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLER

Boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile bir aşka yelken açan, Türkiye ile Avrupa arası mekik dokuyan Subaşı, son olarak sevgilisi ile İstanbul'da buluşmuştu.

Şeyma Subaşı 'aldatıldı' iddiası

DUBAİ'DE SARMAŞ DOLAŞ DANS

DJ Senia, İstanbul ziyareti sonrası Dubai'ye geçti. Burada bir eğlence mekanında sahne alan yakışıklı DJ, iddiaya göre sonrasında aynı mekanda başka bir Türk kadını ile sarmaş dolaş eğlendi. İtalyan DJ bu anları, sosyal medyaya düşünce de Şeyma Subaşı çılgına döndü. Kısa süreli bir tartışma yaşayan çift, yollarını ayırma kararı aldı.

Şeyma Subaşı 'aldatıldı' iddiası

Şeyma Subaşı 'aldatıldı' iddiası

Şeyma Subaşı 'aldatıldı' iddiası

Şeyma Subaşı 'aldatıldı' iddiası

Şeyma Subaşı 'aldatıldı' iddiası

Şeyma Subaşı 'aldatıldı' iddiası

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

195
Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

266
Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

69
Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

220
Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

275
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termik santral vetosu soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termik santral vetosu soruldu

100
İhsan Eliaçık'a göre içkinin Kur'an'da cezası yok

İhsan Eliaçık'a göre içkinin Kur'an'da cezası yok

338
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir