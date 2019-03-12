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Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

Acun Ilıcalı villasını 100 milyon liradan satışa çıkarınca, Şeyma Subaşı da taşınma hazırlıklarına başladı.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 09:14..
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Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

Sosyal medyayı etkili kullanan Şeyma Subaşı, dün kızı Melisa ile birlikte giysi odasında çekim yaptı. Subaşı, dolaplardan taşan kıyafetlerini ve etiketleri hala üzerinde olan ayakkabılarını gösterdi.

"BAZILARINI SATSAM"

Acun Ilıcalı ile yaptıkları protokol gereği şu an oturduğu villadan taşınacak olan Subaşı,  “Bana birileri akıl vermeli. Bu kadar ayakkabıyı ve elbiseleri ne yapmalıyım?” diye sordu.

Ardından başka bir paylaşımda ise “Bazılarını satsam ve bağışlasam.” diyerek takipçilerinin fikrini sordu.

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor VİDEO

"NAFAKA YETMİYOR GALİBA"

Kıyafetlerine büyük özen gösteren hatta bir giydiğini bir daha giymeyen Subaşı'nın, kıyafetlerini satma isteği takipçileri tarafından, "Nafaka yetmiyor galiba" yorumuna neden oldu.

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

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