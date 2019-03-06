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Şeyma Subaşı sitem etti

Şeyma Subaşı, Rahibe Teresa'nın sözleriyle seslendi.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 06:56..
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Magazin gündeminden düşmeyen, sürekli konuşulan Şeyma Subaşı, paylaşımıyla adeta içini döktü.

Şeyma Subaşı, Rahibe Teresa'nın, "İnsanlar bencildir, sen onları affet." sözüyle, kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

İşte Şeyma Subaşı'nın paylaştığı o metin:

"HER ŞEY SEN VE ALLAH ARASINDA"

"İnsanlar genellikle mantıksız ve bencildirler. Yine de onları affet.. Kibarsan, insanlar seni art niyetle suçlayabilir. Yine de kibar ol. Dürüstsen, insanlar seni kandırabilir. Yine de dürüst ol. Mutluysan insanlar seni kıskanabilir. Yine de mutlu ol. Bugün yaptığın iyilik yarın unutulabilir. İyilik yap. Dünyaya elinden gelenin en iyisini yap, ama asla yetmeyebilir. Yine de sen en iyisini yap. Anlayacağın, sonunda her şey sen ve Allah arasında. Zaten hiçbir zaman senin ve onlar arasında değildi..."

Şeyma Subaşı sitem etti

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