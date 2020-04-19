Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları

Şeyma Subaşı, İnstagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"TÜRK ÖRFÜNE TERS AMA..."

Subaşı paylaşımında, “Instagram kızlarının olayı budur. Bu tarz pozlar her zaman ilgi çeker, takipçi artar ve konuşulursun. Takılmayın bu tarz pozlarıma. Yüzde 40’ı yabancı olan takipçilerine atıyor diye düşünün. Anlıyorum Türk örf, adet ve geleneklerine ters ama işte...” ifadelerine yer verdi.

"İLGİ BAĞIMLILARINI ELEŞTİRİYOR"

Subaşı'nın bu ifadeleri sosyal medyada, "Şeyma ilgi bağımlılarını eleştiriyor" yorumlarına neden oldu.