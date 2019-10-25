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Şeyma Subaşı'ndan bir açıklama daha

Şeyma Subaşı’dan eski eşi Acun Ilıcalı'ya neden mesaj çektiğini bir video ile yine anlatmaya çalıştı.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 07:58..
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım isimli magazin programına konuk olduğu sırada telefonundan video izletirken Şeyma Subaşı'nın gönderdiği mesaj da ekrana yanmıştı.

AÇIKLAMALAR BİTMİYOR

Subaşı, bu olaydan sonra sosyal medya hesabından hemen açıklama yapmıştı. günlerdir konuşulan Subaşı, eleştirelere dayanamadı ve  konu ile ilgili kendi YouTube kanalında da bir açıklama daha yaptı.

Şeyma Subaşı'dan bir mesaj açıklaması daha ViDEO

Subaşı yeni vidosunda; "Bu önceden konuşulmuş bir şeydi. Miami'de kevde kalmadığım için Melisa ile gittiğimden dolayı otelin parasını tabii ki Acun ödeyecekti. Bunu sordum yani bunu konuşacaktık.

Bu olayla ilgili benimle ilgili tek bir iyi yorum yok. Klasik Şeyma Subaşı = para ve Acun yorumları yapılıyor. " dedi.

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı VİDEO

Şeyma Subaşı'ndan bir açıklama daha

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