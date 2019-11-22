Şeyma Subaşı haciz haberlerine dayanamadı

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile evliyken açtığı, bir süredir ise iflas haberleriyle gündeme gelen kafesine bu kez haciz geldiği iddia edildi.

Ortaya çıkan bu iddialar üzerine, Şeyma Subaşı sosyal medyada bir video paylaşarak açıklamada bulundu.

''ARKADAŞLAR HACİZ FALAN GELMEDİ SORUN YOK''

Şeyma Subaşı haciz haberlerine isyan ederek, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda şunları söyledi: “Annem bile telefonla beni arayarak soruyor, benim hakkımda doğru haber yapsanız, yalan haber yapmayı bıraksanız ne güzel olur. Arkadaşlar haciz falan gelmedi sorun yok” ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı: Bana haciz gelmedi