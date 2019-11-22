taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7006
Euro
6.308
Altın
1471.02
Borsa
106942.79
Gram Altın
269.621
Bitcoin
40507.16

Şeyma Subaşı haciz haberlerine dayanamadı

Bebek'te bulunan kafesine haciz geldiği iddiasının ortaya atılmasının ardından, Şeyma Subaşı açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 15:16..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Şeyma Subaşı'nın  Acun Ilıcalı ile evliyken açtığı, bir süredir ise iflas haberleriyle gündeme gelen kafesine bu kez haciz geldiği iddia edildi.

Ortaya çıkan bu iddialar üzerine, Şeyma Subaşı sosyal medyada bir video paylaşarak açıklamada bulundu.

''ARKADAŞLAR HACİZ FALAN GELMEDİ SORUN YOK''

Şeyma Subaşı haciz haberlerine isyan ederek, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda şunları söyledi: “Annem bile telefonla beni arayarak soruyor, benim hakkımda doğru haber yapsanız, yalan haber yapmayı bıraksanız ne güzel olur. Arkadaşlar haciz falan gelmedi sorun yok” ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı: Bana haciz gelmedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vergi cezalarına indirim geldi

Vergi cezalarına indirim geldi

266
Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

488
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

145
Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

318
Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu

Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu

120
Halk Ekmek'in başına Özgen Nama getirildi

Halk Ekmek'in başına Özgen Nama getirildi

130
Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir