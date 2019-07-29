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Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan DJ Guido Senia aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın, yeni çıkan kitabının imza günü için istedikleri şaşırttı.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 08:06..
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"Sadece Şeyma" adlı kitabı piyasaya çıkaran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinde imza günü düzenlemişti.

Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

İmza gününde sevenleriyle bir araya gelerek bol bol imza atan ve fotoğraf çektiren Şeyma Subaşı, Instagram hesabından imza gününe dair çok sayıda fotoğraf da paylaşmıştı.

1 SAAT 40 BİN TL

İddiaya göre Şeyma Subaşı, benzer etkinlikler düzenlemek isteyen AVM’lerden şu taleplerde bulundu: ’40 bin TL bütçe, VIP araçla ulaşım, kulis’. Subaşı’nın bir isteği de etkinliğin sadece 1 saat sürmesi.

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